El conflicto armado entre Rusia y Ucrania impediría la posible revancha de Saúl “Canelo” Álvarez en contra del ruso Dmitry Bivol.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reconoció que mientras este deporte no pueda pelearse en Ucrania, tampoco lo avalarán en Rusia ni incluirán a representantes de ese país en peleas por campeonato.

“En este momento no, porque tenemos esta posición del Consejo Mundial, pero también cada atleta tiene la posibilidad de hacer una justificación, porque esto no se trata de lastimar a nadie inocente. Mientras no haya boxeo en Ucrania, no podemos avalar el boxeo en Rusia”, comentó.

Fue apenas en noviembre pasado cuando el CMB eliminó a los peleadores rusos y bielorrusos de sus clasificaciones, y fue por esto que la primera pelea entre “Canelo” y Bivol sí pudo llevarse a cabo debido a que tuvo lugar seis meses antes de esta medida, es decir en mayo de 2022.

Incluso después de esa contienda Bivol todavía peleó contra el también mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez, esto en un pleito que alcanzó a disputarse previo a las restricciones del CMB en contra de los peleadores rusos y bielorrusos.

Para concretar esta revancha, Bivol ha reconocido que estaría dispuesto a bajar hasta las 165 libras con tal de volver a pelear con “Canelo”, sin embargo esto no podría darse por causas de fuerza mayor.

