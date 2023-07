Saúl “Canelo” Álvarez volvió a ser blanco de críticas por parte de el promotor y ex boxeador, Oscar de la Hoya, quién en una entrevista para el podcast Fight Hype mencionó que “Canelo” está dedicando demasiado tiempo a practicar golf y está limitando su desarrollo en el boxeo.

“Es un viejo de 33 años, no lo es porque haya estado en demasiadas guerras, sino porque comenzó su carrera profesional a los 15 años, si no te enfocas en lo tuyo, en entrenar, en tus asuntos y vas a practicar golf eso tomará demasiado de ti”, expresó De la Hoya, quien, según su perspectiva, el practicar golf significa un gran desgaste, pues realizar este deporte implica realizar movimientos repetitivos y caminar durante mucho tiempo.

“Estás seis horas realizando swings en un club, caminando y no estás descansando tu cuerpo para poder ir a la guerra contra un rival” añadió el ex pugilista.

Además, De la Hoya compartió una de sus experiencias de cuando aún era boxeador profesional, recordó el consejo que le dio su entrenador Cholain Rivero, quien señalaba mucho que era importante tener buenos periodos de descanso y no realizar actividades físicas externas al boxeo y poder tener las piernas descansadas para cuando llegue el momento de subirse al ring.

¿Cómo respondió “Canelo”?

El boxeador tapatío no pasó por alto los comentarios de su ex promotor, pues mediante su cuenta de Instagram respondió con una serie de historias dónde se le puede ver practicando golf, dejando en claro que no tomará gran importancia a los comentarios y que seguirá practicando uno de sus hobbies favoritos.

JV