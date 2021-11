A unos días de encontrarse sobre el ring del MGM de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Saúl "Canelo" Álvarez y Caleb Plant apenas se voltearon a ver en la última conferencia de prensa citada rumbo al combate.

Fue un escenario muy distinto a lo que sucedió hace poco más de un mes, cuando intercambiaron manotazos y presagiaron una guerra en las siguientes semanas.

"En lo único que pienso es en ganar. Cuando subes al ring es totalmente diferente, no tomo nada de cuando nos vimos hace un mes", advirtió el púgil mexicano de cara a la riña de este sábado.

"Visualizo en cómo hacer las cosas para ganar. Hace muchos años comenzamos este camino y estamos contentos de estar a pocos días de hacerlo. La señalan como pelea del año por todo lo que significa", presumió motivado el "Canelo".

Las respuestas fueron cortas, como un mensaje de que lo importante es hablar sobre el ring.

"No hay mucho que decir, nos vemos el sábado 6 de noviembre. Me gusta la idea de que mi rival tenga una mentalidad fuerte, pero yo me entreno de la misma manera para cada una de mis peleas. Al final del día trabajo para hacer historia y para que me pongan como uno de los mejores boxeadores en la historia y es lo que me motiva para seguir adelante".

