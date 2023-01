Pasan los años y Julio César Chávez JR no ha podido consagrarse en el mundo del boxeo, y aunque su apellido pesa gracias a su que su padre La Leyenda dio gloriosas batallas arriba del ring, el apodado Junior ha quedado a deber en sus peleas, con noches garrafales y para el olvido.

Es por eso, y en busca de resurgir en el mundo del pugilismo, Chávez Junior busca una nueva revancha contra un rival con el que siempre ha tenido "roce" por querer demostrar quién es el mejor arriba del ring, pero que la realidad de las cosas es que cuando lo enfrentó, hace seis años, quedó mucho a deber. Se trata de Saúl Canelo Álvarez, a quien el Junior, en una entrevista, en un canal de youtube, le pidió la revancha, asegurando que lo puede poner en serios aprietos.

"Sigo siendo una amenaza para él aunque no haga boxeo, porque soy una persona que le cae bien a la gente. Yo no soy como él, soy su opuesto en la pantalla y en el boxeo, pues alguien como yo no le gusta él" declaró.

Por otro lado, el Hijo de la Leyenda arremetió duro contra Saúl Álvarez, asegurando que solamente pelea contra puro desconocido.

"Él puede hacer mejores cosas. La pelea que va a tener, si pelea conmigo en ese peso va a tener más dinero. Hay muchas cosas que no me gustan, dice que quiere ser el mejor campeón mundial pero pelea con puro desconocido." agregó el pugilista sinaloense.

Por último, Chávez Junior mandó un mensaje de revancha a su odiado rival, con el que espera tener un encontronazo lo más pronto posible.

"'Canelo' es un gran boxeador no te lo puedo negar, pero hay boxeadores que podemos darle mejor pelea como Golovkin o yo. Si quiere pelear conmigo, aunque se haga pende... genera mucho una revancha. Yo peleo con los mejores en los momentos que sea. Él siempre pelea sin riesgo, a diferencia de lo que yo he hecho", concluyó el Hijo de la Leyenda.

Hasta el momento el pugilista oriundo de Juanacatlán, Jalisco, y que se encuentra recuperándose de una operación en la mano, no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, sería cuestión de tiempo para que le acepte la revancha a Chávez Junior y ver una velada pugilística entre mexicanos.

