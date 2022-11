Los futbolistas Alan Pulido y Sergio "Kun" Agüero se unieron a la lista de personas que defienden a Lionel Messi luego de que el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez señalara que el argentino pateó una playera de la Selección Mexicana.

En un video de las celebraciones de los futbolistas de Argentina en el vestidor, después de ganar el partido el pasado sábado, se ve a Messi golpear un jersey de México al levantar un pie.

Y mientras algunos han mostrado en redes sociales su desencanto con la aparente acción del "10" del PSG, otros han salido en su defensa. Tal es el caso del mexicano y ex jugador de las Chivas Alan Pulido, quien ha criticado la manera en la que se "han inventado notas baratas" en torno al tema.

"Dejen de querer inventar noticias baratas y hacer polémica en algo que no tiene sentido, Messi no patea ni pisa ninguna playera de la Selección mexicana, para los que no saben mucho de fútbol, eso es normal en un vestidor, se ve claramente que se quiere quitar el tachón", escribió el goleador.

Por su parte, el Kun Agüero le pidió al Canelo que no busque problemas y señaló que seguro no sabe de futbol.

"Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de futbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".

