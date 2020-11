Camilo Vargas, la mejor herencia de Portilla al Atlas

En poco menos de un año y medio como presidente del Atlas, Pedro Portilla no pudo encabezar un proyecto exitoso que llevara a los Zorros al lugar en donde pretenden estar, sin embargo no todo fue malo en su gestión, pues el ex directivo dejó al portero Camilo Vargas como su mejor herencia al club rojinegro.

Durante su etapa en la cúpula de los Zorros, Portilla sumó un total de 12 refuerzos, y a pesar de que la mayoría de estos fichajes no han rendido buenos frutos, la contratación del arquero Camilo Vargas fue su mejor acierto.

Gracias a sus buenas actuaciones bajo los tres palos, Camilo se ha consolidado como uno de los mejores cancerberos de la Liga, y no obstante de que se especulaba con su posible salida del club, recientemente Atlas extendió el contrato del colombiano hasta 2024.

Otros fichajes interesantes en la era de Portilla, pero que aún no han podido consolidarse al grado de Camilo, son Renato Ibarra, Jesús Angulo, Javier Abella, Luciano Acosta e Ignacio Malcorra. El resto, por desgracia para el Atlas, han pasado por el club con más pena que gloria.

Lista de refuerzos de Pedro Portilla

-Camilo Vargas

-Javier Correa

-Martín Nervo

-Mauricio Cuero

-Jesús Angulo

-Manuel Balda

-Javier Abella

-Luciano Acosta

-Germán Conti

-Ignacio Jeraldino

-Ignacio Malcorra

-Renato Ibarra

LS