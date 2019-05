Buscan cambiar el formato de competencia

El tema fue puesto sobre la mesa en la pasada reunión del Sistema Nacional del Deporte (Sinade), la Conade busca cambiar el formato de la Olimpiada Juvenil para que deje de ser selectivo y sea más productivo.

Al respecto, Ana Gabriela Guevara, dirigente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que este paso es fundamental para el deporte.

“Sí, queremos cambiar el formato de la Olimpiada Nacional. Recientemente tuvimos la reunión de Sinade, en la cual planteamos que la Olimpiada Juvenil (OJ) fuera más productiva y no tan selectiva”, afirmó la medallista.

Guevara Espinoza mencionó que la OJ ha categorizado al deporte en el país, debido a que los estados que tienen dinero logran grandes resultados y eso permite que algunos se mantengan en los primeros lugares por los criterios que actualmente se manejan al otorgar puntos por resultados y por disciplina.

“Por eso digo que se categorizó al deporte; hoy en día tenemos estados dominantes y estados que no destacan y no tienen protagonismo. Lo que queremos es equilibrar esa balanza y abrir la oportunidad a esos estados para que no queden eliminados en la etapa regional”, afirmó.