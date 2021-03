Brizuela no considera que América sea la pesadilla de Chivas

El volante derecho de Chivas Isaac Brizuela, dice estar parejo en cuanto partidos ganados o perdidos contra el América, en un balance rápido que hizo, por lo tanto para él, el video que sacaron las Águilas para decir que son la peor pesadilla del Rebaño, no tiene validez alguna.

“No considero porque me han tocado, gracias a Dios, muchos Clásicos. Creo estar en término medio en cuanto a victorias y derrotas, porque sí, nos eliminan en las primeras Liguillas que me tocó jugar en Chivas, pero después en los siguientes torneos nos toca eliminarlos o en el torneo ganarles; me ha tocado estar parejo, pero no, no considero que sea la peor pesadilla el América para Chivas”.

El nacionalismo que se vive estando en el Guadalajara no lo tiene ningún otro equipo en México, porque representan a millones de personas, es como decir que juega una selección mexicana y eso se demuestra cada que el equipo juega en otro lado que no sea México, porque siempre hay un Chivahermano presente.

Estamos a 3️⃣ días de vivir una edición más del #ClásicoNacional. pic.twitter.com/Kf0Hr8JiKV — CHIVAS (@Chivas) March 11, 2021

“Nos dicen 'ya basta decir que son solo mexicanos, esa es su respuesta a todas las preguntas que les hacemos'. Como nación debemos defender ese sello y saber que jugar en tu país, en Chivas y representar muchos mexicanos te debe llenar de orgullo. Saber que vas a otro país, Estados Unidos, y tienes mucha afición apoyándote y alentándote, habla de esa grandeza”.

“Conejito” se puso reflexivo en todos los aspectos, pensó en la afición, en los esfuerzos que hace para estar siempre apoyando a su equipo, ya sea en el estadio o a distancia y admite que por momentos eso al jugador se le pasa, así que si hay alguna deuda pendiente, en el Clásico nacional ante América, quieren pagarla.

“A veces no nos damos cuenta de lo que representa estar en Chivas, y creo que esto lo debemos tomar de la mejor manera, saber que mucha gente se desvive por estos colores, muchos aficionados aman que su equipo esté en los primeros lugares y nosotros como jugadores debemos representar esta playera de la mejor manera y vivirla con mucha pasión porque es una oportunidad única el estar en esta institución”.

