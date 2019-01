Barceló, listo

Apenas fue presentado ayer como refuerzo del Atlas y de inmediato se convirtió en la esperanza de gol dentro del plantel.

Facundo Barceló carga sobre sus hombros la responsabilidad de ser el goleador del equipo y, por qué no, de la Liga MX, aunque el propio argentino consideró que los objetivos principales son grupales y no tanto así en lo individual, aunque no desecha la idea de lograr algo importante para sus vitrinas en su primer torneo en México.

“Creo que no es una presión, es un lindo objetivo que te puedes trazar. Hay que priorizar los objetivos grupales y si viene con un premio individual, bienvenido sea. Si viene el trofeo de goleo voy a ser feliz, pero no va a ser una presión”, dijo Facundo Barceló.

En su último torneo en el futbol argentino, el delantero disputó 11 partidos en donde anotó seis goles y tuvo una asistencia, por lo que su porcentaje de efectividad es alto, situación que tiene con esperanzas al técnico Ángel Guillermo Hoyos.

Sobre sus compañeros, Barceló aceptó que en Atlas hay un buen plantel, capaz de competirle a cualquiera, así como se vio en el arranque del Clausura 2019 ante Querétaro y la manera en cómo le jugaron al campeón América.

“Hay buen plantel, se consiguió una buena victoria ante Gallos, con América se dejó buena imagen y creo que estamos capacitados para crecer y dar de qué hablar en este torneo”.

Para Facundo Barceló, el disputar el puesto con jugadores como Alejandro Díaz y Jefferson Duque es lo mejor que le puede pasar al Atlas, esto por la competencia interna que se puede generar para bien en el equipo.

“Son buenos jugadores, eso te ayuda a superarte, a no descansar y que haya una competencia interna con compañerismo. Al haber buena calidad y competidores ayuda a cada uno y al equipo”, comentó.

Sin inconvenientes para debutar en Liga el fin de semana

Facundo Barceló ya es elegible para jugar este fin de semana si es que el técnico Ángel Guillermo Hoyos así lo desea, ya que logró ser registrado ante la Liga MX, toda vez que el pasado fin de semana tuvo que salir de México para cumplir con trámites migratorios.

“Fue un tema de contrato porque mi pase pertenece a Uruguay y tenía que rescindir contrato en Argentina y ahí salir a préstamo, fue todo de papeleo. Tuve dos semanas físicamente muy buenas, donde traté de ponerme a punto. Depende del cuerpo técnico si me quiere incluir y si no, apoyar desde fuera de la cancha”, comentó Barceló.