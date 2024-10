España hizo un doblete en el Balón de Oro. Los mediocampistas Rodri Hernández y Aitana Bonmatí ganaron el lunes el premio a los mejores futbolistas del mundo.

Pero el Real Madrid, coronado como el mejor club del año en Europa, captó la atención por boicotear la gala en un gesto de protesta por el resultado del galardón masculino.

Rodri, de 28 años, ganó el prestigioso premio por primera vez después de una temporada en la que brilló para que el Manchester City conquistase un cuarto título seguido en la Liga Premier inglesa y ser fundamental en la consagración de España en la Eurocopa.

Rodri superó en la votación a Vinicius Júnior, el atacante brasileño del Real Madrid que había sido señalado como el gran favorito en las últimas semanas. El mediocampista inglés Jude Bellingham y el lateral español Dani Carvajal, también del Madrid, quedaron tercero y cuarto, respectivamente.

Nadie del club español se presentó a la gala en el centro de París. Tampoco lo hizo su técnico italiano Carlo Ancelotti, elegido como entrenador del año.

Se trata de la primera vez desde 1960 que un español conquista el galardón masculino. El único que lo había logrado fue el fallecido Luis Suárez.

"Esto no es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Hoy se viene a recompensar al fútbol español, a tantos jugadores que no lo han ganado y que lo han merecido como Xavi (Hernández), como (Andrés) Iniesta, como Iker (Casillas), como Busi (Sergio Busquets), como tantos otros", señaló tras recibir el trofeo de manos de George Weah, ex ganador del premio.

"No me quiero dejar a nadie, pero esto es una victoria del fútbol español y sobre todo la figura del mediocentro", agregó. "Al final, doy un poco de visibilidad a todos esos mediocentros tan importantes que ha habido a lo largo de todos los años. Es un trabajo un poco más ensombrecido, pero que hoy ha salido a la luz".

Rodri — primer jugador del City que gana el premio — llegó con muletas. Se perderá lo que resta de la actual temporada después de lesionarse el ligamento cruzado anterior mientras jugaba con su club el mes pasado.

"Intento ser la mejor persona cada día. También un líder y dar siempre lo mejor de mí mismo. Soy una persona muy tranquila. Las lesiones son una parte del deporte", remarcó Rodri.

Bonmatí, de 26 años, retuvo su premio después de ayudar al Barcelona a ganar la Liga española, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. Bonmatí se unió a Alexia Putellas, su compañera de equipo en el Barça, como ganadoras de dos títulos desde que se otorgó el trofeo femenino por primera vez en 2018. Superó a la noruega Graham Hansen y la española Salma Paralluelo, con lo que el Barcelona monopolizó el podio.

"Estoy muy agradecida de volver a estar aquí y recoger mi segundo Balón de Oro consecutivo, pero como siempre digo, esto no se consigue sola", dijo Bonmatí, quien recibió el premio de manos de la actriz Natalie Portman. "Estoy muy agradecida y soy muy afortunada de tener alrededor y estar rodeada de grandes jugadoras que me hacen seguir evolucionando, seguir creciendo y ser cada día mejor jugadora".

Emiliano Martínez se alzó con el premio al mejor arquero tras una campaña en la que salió campeón con Argentina en la Copa América y fue clave para que Aston Villa — su club en la Liga Premier — se clasificara a la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 1982-83.

El Barça también celebró con los premios para Lamine Yamal como el mejor jugador Sub21 y como el mejor equipo femenino. Yamal hizo historia al convertirse en el goleador más joven en la historia de la Eurocopa.

El francés Kylian Mbappé (ex del PSG y hoy con el Madrid) y el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) compartieron el premio Gerd Mueller por ser los máximos anotadores club-país la pasada temporada con 52 tantos.

Emma Hayes, quien dirigió a Estados Unidos a la medalla olímpico de oro, se llevó el premio a la mejor entrenadora del fútbol femenino.

La delantera española Jenni Hermoso, quien tuvo luchar contra el sexismo en el fútbol España tras recibir un beso en los labios no consentido en la final del Mundial femenino del año por el defenestrado presidente de la federación nacional, Luis Rubiales, obtuvo el premio Sócrates por su trabajo humanitario.

