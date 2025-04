Chivas podría quedarse sin Liguilla ni Play-In después de diez torneos

Con la derrota de Chivas ante Monterrey a falta de tres fechas de que termine el Torneo Clausura 2025, el Rebaño acabó con la posibilidad de clasificar directo a Liguilla, además de que puso en riesgo la posibilidad de hacerse de un sitio en el Play-In. De seguir los malos resultados, el equipo se quedaría sin acceder a la fase final del campeonato después de diez torneos.

Actualmente, el Rebaño Sagrado cuenta con 16 unidades y se encuentra en el décimo segundo puesto de la clasificación. Esto después de hilar cuatro partidos consecutivos sin victoria, sumando dos empates y dos derrotas.

El Guadalajara se medirá ante Mazatlán, Puebla y Atlas en la parte final del campeonato, partidos que serán vitales en su aspiración a la fase final del certamen. El equipo tendría que lograr un cierre perfecto y esperar a que equipos como Atlético de San Luis, Mazatlán, Pumas, Monterrey y Juárez no sumen unidades para verse incapaces de superar los 23 puntos.

La última ocasión en la que Chivas se quedó sin ingresar a la fase final del futbol mexicano se dio en el Torneo Apertura 2019. En aquel entonces se establecieron en el décimo puesto de la clasificación con 25 unidades, después de cuatro torneos consecutivos sin Liguilla.

Desde la implementación del repechaje y el Play-In, Chivas no ha dejado de participar en la fase final de la Liga MX. De no conseguir el boleto en el presente semestre, sería la primera ocasión en la que el Rebaño quedarí fuera de los diez primeros puestos de la clasificación y no lograrían acceder a la fiesta grande del futbol mexicano.

Del Torneo Guardianes 2020 al Apertura 2022, Chivas clasificó a la fase final a través de repechaje, sumando cinco pases por este medio de manera consecutiva. Durante el Torneo Apertura 2023, además del Clausura 2023 y 2024 consiguieron el pase directo. Mientras que en el Apertura 2024 consiguieron la clasificación a la fase final a través del Play-In.

Datos

10 torneos sin quedarse fuera de la fase final

3 pases directos a liguilla

5 peses a través de repechaje

1 Pases a través del Play-In

1 Torneo sin clasificar (Torneo Apertura 2019)

Clasificación de Chivas en los últimos diez torneos

Torneo Apertura 2019 - Sin clasificar

Torneo Guardianes 2020 - Repechaje Necaxa

Torneo Guardianes 2021 – Repechaje Pachuca

Torneo Apertura 2021 – Repechaje Puebla

Torneo Clausura 2022 - Repechaje Pumas

Torneo Apertura 2022- Repechaje Puebla

Torneo Clausura 2023 – Clasificación directa tercer sitio

Torneo Apertura 2023 - Clasificación directa quinto sitio

Torneo Clausura 2024 - Clasificación directa cuarto sitio

Torneo Apertura 2024 - Clasificación al Play-In

SV