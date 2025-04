El oro rompe récord y alcanza su precio más alto, en medio de una incertidumbre política

Las bolsas globales siguen registrando caídas debido a la incertidumbre generada por las medidas proteccionistas impulsadas por el presidente Donald Trump. Ante este escenario, los inversionistas han optado por refugiarse en el oro, cuyo valor alcanzó un nuevo máximo el lunes.

El próximo miércoles entrarán en vigor los nuevos aranceles impuestos por Trump, quien ha denominado esta fecha como el “Día de la Liberación”, aumentando aún más la tensión en los mercados financieros.

El interés en comprar oro puede aumentar drásticamente en tiempos de incertidumbre, cuando los inversionistas ansiosos buscan un refugio seguro para su dinero. Los precios del oro han ido en aumento en momentos en que las políticas arancelarias de Trump han dado inicio a una guerra comercial internacional que ha sacudido a los mercados financieros y amenazado con reavivar la inflación tanto para las familias como para las empresas.

De mantenerse las tendencias, los analistas aseguran que el precio del oro podría seguir subiendo en los próximos meses. Pero los metales preciosos también son activos volátiles, por lo que el futuro nunca está garantizado.

¿Cuánto cuesta el oro actualmente?

El lunes, el precio del oro al contado en Nueva York alcanzó un récord de 3.122,80 dólares por onza troy (el estándar para medir metales preciosos, que equivale a 31 gramos). Eso es aproximadamente 886 dólares, o un 40%, más que hace un año.

El precio del oro al contado ha subido un 19% desde el inicio de 2025, según la empresa de datos FactSet. En contraste, el mercado bursátil se ha desplomado. El índice de referencia S&P 500 ha perdido un 4,5% este año, e incluso las acciones de primera línea han registrado una caída.

Los futuros del oro también alcanzaron un récord en las operaciones del lunes, acercándose a los 3.157,40 dólares por onza.

Gran parte de ello se reduce a la incertidumbre. El interés en comprar oro por lo general aumenta cuando los inversionistas se ponen ansiosos, y ha habido mucha agitación económica en los últimos meses.

La mayor incertidumbre radica en la creciente guerra comercial de Trump. Los intermitentes anuncios de nuevos aranceles del presidente, y las medidas de represalia de algunos de los aliados tradicionales más cercanos de Estados Unidos han creado una sensación confusión tanto para las empresas como para los consumidores, quienes, según los economistas, tendrán que cubrir los costos.

La confianza, tanto en los hogares como en las empresas de Estados Unidos, comenzó a disminuir al principios del año debido a los temores de inflación y aranceles. Esas preocupaciones parecen empeorar, ya que la confianza del consumidor en Estados Unidos se ha ido en declive durante varios meses.

Durante el último año, los analistas también han destacada una fuerte demanda de oro por parte de los bancos centrales de todo el mundo en medio de las tensiones geopolíticas, como las guerras en Gaza y Ucrania.

Los defensores de las inversiones en oro lo llaman un "refugio seguro", argumentando que puede servir para diversificar y equilibrar tu cartera de inversiones, así como para mitigar posibles riesgos en el futuro. Algunos también encuentran consuelo en comprar algo tangible que tiene la posibilidad de aumentar su valor con el paso del tiempo.

Aun así, los expertos no recomiendan poner todos los huevos en una sola canasta. Y no todos están de acuerdo en que el oro sea una buena inversión. Los críticos afirman que el oro no siempre es la protección contra la inflación que muchos afirman que es, y que hay formas más eficientes de resguardarse de una posible pérdida de capital, como las inversiones basadas en derivados.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ya ha advertido previamente que se deben tomar precauciones al momento de invertir en oro. Los metales preciosos pueden ser altamente volátiles, dijo la comisión, y los precios suben a medida que aumenta la demanda, lo que significa que "cuando la ansiedad económica o la inestabilidad son altas, las personas que típicamente se benefician de los metales preciosos son los vendedores".

Si decide invertir en oro, añade la comisión, es importante educarse sobre las prácticas de comercio seguro y mantenerse atento ante posibles estafas y falsificaciones en el mercado.

ML