Atleta Paloma Morales levanta la voz contra el Code

La atleta Paloma Morales Reyes, nieta del mítico ex jugador de Chivas, Salvador “Chava” Reyes, levantó la voz en contra del Code Jalisco, pues según afirma, no se le permite hacer uso de las instalaciones de este organismo deportivo.

En una carta compartida en Twitter, Morales Reyes aseguró que no recibe apoyo alguno por parte del Code Jalisco a pesar de haber representado al Estado en diversas Olimpiadas Nacionales y campeonatos internacionales.

“Impresionante la falta de interés que el Code Jalisco tiene a sus atletas. Yo, siendo atleta de alto rendimiento en atletismo, que asistí a nueve Olimpiadas Nacionales con más de 22 medallas en selección Jalisco y competencias internacionales, no me dejan hacer uso del gym ni de los materiales para mi entrenamiento, donde he entrenado por más de 10 años y además sigo formando parte de ellos”.

“No tengo ni el mínimo apoyo de Jalisco, quieren que uno sea campeón y ellos mismos te ponen trabas. Soy consciente de lo que me merezco y no creo que les afecte que pueda usar las instalaciones donde pago una credencial para poder darle uso”, compartió.

Paloma Morales se desempeña como atleta en pruebas de velocidad y además de representar a Jalisco y México, también ha competido a nivel universitario por instituciones como la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

RR