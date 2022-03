Atlas vs Chivas: Para Fernando Beltrán, nada está por encima del Clásico Tapatío

No nació ni creció en Guadalajara, sin embargo Fernando Beltrán aseguró que el Clásico Tapatío es el más pasional del futbol mexicano.

El “Nene” es oriundo de la Ciudad de México, pero aún así considera que la rivalidad que existe entre Chivas y Atlas supera a la que se vive en el Clásico Nacional entre América y Guadalajara.

“La gente que no vive en Guadalajara no sabe cómo se entrega el aficionado al enfrentar al Atlas, la garra. Soy de Ciudad de México pero se me hace más importante este Clásico por la pasión que se vive en el Jalisco o el Akron. La afición se entrega y es lo más lindo. Nunca he sentido en el otro Clásico el apoyo como en estos partidos, y eso es más importante”, comentó.

Para esta edición del Clásico Tapatío el Estadio Jalisco no dará acceso a las barras locales ni visitantes, sin embargo el inmueble cuenta con la autorización de ocupar el 100% de su aforo.

MF