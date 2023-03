En Chivas no toman el partido contra Atlas como posible consuelo por lo ocurrido en el Clásico Nacional contra las Águilas del América.

Cuando menos así lo reconoce el profe Pauno, quien le dio carpetazo al tema de la derrota ante América y prefirió enfocarse de lleno en el duelo ante los Zorros.

"Yo separaría las dos cosas, la derrota contra América está atrás y ganar contra Atlas no nos quita esa decepción. Es muy importante dejarlo claro, el partido próximo es una de las finales que tenemos por delante. Esto para todos es una experiencia única que buscamos que sea positiva", comentó.

Respecto al hecho de que el Guadalajara llegará al partido contra Atlas con dos derrotas en fila, el estratega del Rebaño se dijo confiado en el potencial del grupo que dirige a pesar de que hayan perdido la buena racha que habían conseguido.

"Es cierto que tuvimos dos derrotas consecutivas en los últimos dos partidos, pero dentro de nueve partidos tenemos siete sin derrota. Ganamos cinco y empatamos dos. Las derrotas llegan cuando el equipo estaba mejor, incluso contra América, que es un rival potente, tuvimos muchísimas llegadas. En defensa fallamos, pero no es nada trágico, es muy prometedor que el equipo tenga 17 tiros a puerta, generar es lo que me da confianza y tengo un grupo que no se le puede pedir más en cuanto a la disposición al trabajo", finalizó.

Será este próximo sábado a las 21:10 horas, tiempo del centro del país, cuando el Atlas reciba a las Chivas dentro de la cancha del Estadio Jalisco.

OF