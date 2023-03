Que si Chivas está cerca de zona de Liguilla directa, que si Atlas solo ha ganado dos partidos en el torneo, que si Chivas llega en descenso en su rendimiento y los Zorros van mejorando, eso queda de lado, en un Clásico Tapatío no hay favoritos para ganar, el momento por el que atraviesan no importa, sino que el orgullo, la pasión y la entrega están en juego.

Así lo destacó el director técnico de los rojinegros, el mexicano Benjamín Mora, quien reconoció que ni ellos, ni el rival saldrán como favoritos. "No nos sentimos favoritos ni siento que ellos lo sean. No creo haya un favorito en un Clásico tan importante. Es multifactorial de cómo salga el equipo ese día. Todo lo integral que puede estar sucediendo obedece a no elegir un favorito y saldremos con nuestras herramientas a hacer bien las cosas. Ellos saldrán igual y el desarrollo nos dirá", destacó Mora.

Para poder ganar un Clásico, se deben tomar en cuenta muchos aspectos, entre ellos la cuestión emocional, pero también el trabajo que se realice durante la semana, afinando detalles que han costado puntos y mejorando lo que sí ha funcionado.

"Todos los partidos son de suma importancia. Este Clásico tiene otros elementos que pueden tocar lo emocional con más profundidad y los deseos de la afición y nosotros mismos. Es un buen momento para definir y capitalizar lo que hemos trabajado. La afición tiene confianza y pensamos en hoy darles alegría desde nuestro lugar y hacer lo mejor posible", incluyó Mora.

