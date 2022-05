Le inculcaron la tradición rojiblanca desde su infancia y Chivas ha sido parte de su vida. Luis Razura, de 29 años de edad, es un fiel aficionado al Rebaño Sagrado y tiene fe en que su equipo pueda remontar la llave de Cuartos de Final contra los Rojinegros del Atlas.

“Tenemos que ir a ganar por dos goles al Estadio Jalisco. No es algo fuera de otro mundo, lo hemos hecho en otras ocasiones. Seguimos con la fe intacta de que se dé la remontada y podamos llegar a las Semifinales”, comentó.

Chivas perdió la Ida 2-1 como local ante Atlas y ahora está obligado a ganar por dos o más goles en el Estadio Jalisco. Para Luis, las derrotas contra los Rojinegros son las más dolorosas.

LEE TAMBIÉN: Familia rojinegra y pasión compartida

“Desde la semana previa ya sientes la emoción de que te toca el odiado rival de la ciudad. Cuando llega la derrota ante este equipo, uf cómo duele. Y más cuando es Liguilla. Si pierdes, estás fuera”, confesó.

“Cuando cayó el segundo gol de Jeremy Márquez (partido de Ida), fue un balde de agua fría para los que estábamos en el Estadio Akron. Nadie se lo esperaba”.

Su afición a Chivas es una herencia familiar. Poseé una colección de más de 130 jerseys del club. Su primera visita al estadio fue precisamente para vivir un Clásico Tapatío a sus tres años de edad.

“Se ha convertido para mí en un estilo de vida. El estado emocional de la semana depende mucho de lo que haga Chivas. Personalmente duelen más las derrotas contra Atlas que ante cualquier otro equipo. La remontada luce difícil, más no imposible”, expresó.

Entre 2012 y 2017 asistió a todos los juegos del Rebaño como local. Hoy en día sólo acude al estadio cuando así se lo permite su trabajo como fisioterapeuta, profesión donde ha podido conocer a sus ídolos.

“Estoy agradecido con mi profesión. En la clínica he podido conocer en persona a quienes antes consideraba imposible tenerlos tan cerca. A Isaac Brizuela, Antonio Rodríguez, Ramón Morales y a mi ídolo Omar Bravo, dejé todo por tomarme una foto con él”.

CORTESÍA

Bravo viste los colores del Atlas

Con 132 goles de Liga MX, Omar Bravo es el máximo goleador en la historia de Chivas, aunque durante el año 2013 también defendió los colores del Atlas. Pese a esta situación, Bravo siguió siendo un gran ídolo para Luis Razura.

“Recuerdo que en su presentación posaba un rostro serio. Me dio gusto porque le fue bien en Atlas y regresó a la Selección Mexicana en ese tiempo. Los goles de Omar salvaron a Atlas del descenso”, dijo.

“Como aficionado de Chivas y del futbol, ver a tu ídolo triunfando, sea en el equipo que sea, pues da gusto. No me molestó, pero sí tuve que aguantar carrilla porque muchos me decían que nos cantó un gol jugando para Atlas y que besó el escudo”, comentó.

JL