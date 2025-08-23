Este domingo, el duelo Atlas vs América cerrará las actividades de la Jornada 6 (J6) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El enfrentamiento llega en un momento importante para ambos conjuntos, uno que quiere dejar los últimos puestos de la Tabla General mientras el otro quiere acercarse a la cima. Aquí te decimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan los dos equipos.

Atlas quiere salir de la parte baja de la clasificación, pero en el equipo están conscientes de que lo tendrán difícil esta vez. Los rojinegros so decimoquintos, y de 15 puntos disputados solo han sumado 5; además, llegan con una de las peores defensas, con 14 goles permitidos; en la ofensiva, se han hecho presentes en 10 ocasiones.

Algunos dicen que el América no ha tenido un gran paso si se recuerda que no hace mucho se convirtió en el primer tricampeón en la era de los torneos cortos; sin embargo, en 5 partidos suman 11 unidades, producto de tres triunfos y dos empates, por lo que marchan invictos en el presente certamen, aunque en la Tabla General se encuentran en el cuarto lugar.

El partido de la J6 del Apertura 2025 se disputará este domingo 24 de agosto a las 19:05 horas en el Estadio Jalisco de Guadalajara, Jalisco. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J6 Atlas vs América

Fecha y hora: Domingo 24 de agosto, 19:05 horas

Domingo 24 de agosto, 19:05 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, ViX Premium, Canal 5

