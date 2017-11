Atlas va por la Fiel

Nada está perdido y la remontada, en caso de darse, va con dedicatoria especial.

Calidad para derrotar al Monterrey en su propia casa hay y mucha. Los rojinegros van por la hazaña de infligirle a Rayados su primera derrota en casa en el torneo, y además necesitan marcadores específicos.

Pese a todo, Christian Tabó, quien marcó el tanto que acercó al Atlas en el marcador global 2-1, califica de probable la misión para los Zorros.

El charrúa jamás olvidará ese gol, porque lo hizo precisamente el día de su cumpleaños y porque fue el primero que logró en la Liga MX, desde que llegó en el Apertura 2015.

“Esto tiene dedicatoria”, dice de entrada el charrúa. “Primero, a la familia porque apoyan en las buenas y malas. Nos merecemos dedicarlo a nosotros mismos por el trabajo que hicimos, por el apoyo incondicional que hay en el vestidor y después, por la gente que apoya al equipo, por la Fiel”.

“Nosotros siempre hemos estado callados, trabajando en silencio, sabemos del equipo y el nivel que este plantel puede dar. Nosotros tenemos lo nuestro, sabemos cómo trabajar este encuentro".

Tabó confía en que saldrán adelante en la vuelta, que no cometerán errores. Van por el partido perfecto en la Sultana del Norte y aseguró que al interior del equipo hay una gran confianza y para ellos no será sorpresa. “No hemos tenido del todo un buen torneo y nos agarramos de eso. Hemos tenido muchas críticas, lo cual fortalece, y queremos demostrarle a la gente que no confiaba en uno que sí podemos hacer las cosas”.

El volante precisó que Rayados tiene debilidades, las cuales aprovecharán para salir adelante porque quieren avanzar para darle alegrías a la afición. “Nosotros siempre hemos estado callados, trabajando en silencio, sabemos del equipo y el nivel que este plantel puede dar. Nosotros tenemos lo nuestro, sabemos cómo trabajar este encuentro. Es el mejor escenario, jugamos contra el primero, el que mejor estadística tiene y por eso estamos disfrutando el momento, porque es un gran desafío, ya que podemos cambiar la historia”.

�� Cuartos de final - Vuelta

�� Estadio BBVA Bancomer

⚽ Monterrey vs. Atlas FC

�� Domingo 26 de noviembre

⏰ 18:00 hrs.



¡DALE ATLAS! ��⚫#DesataLaFuria pic.twitter.com/hKsGbHR1WF — Atlas FC (@atlasfc) 26 de noviembre de 2017

Exigencia

El volante ofensivo aseguró que no pasa nada, que se perdió una batalla, pero la guerra todavía está ahí y hoy no tendrán ningún tipo de excusa.

Sobre el arbitraje, espera que sea neutral para que la afición esté tranquila, pues siente que han sido duros con el equipo.

“Ese es Atlas, el equipo intenso que va a buscar todo el tiempo el gol, no se pudo sacar el resultado pero este domingo vamos a buscar el encuentro. Vamos a corregir, somos humanos, no somos robots y parece que la gente nos exige demasiado. Somos personas igual que cualquiera, nos podemos equivocar. Tenemos que agarrarnos todos de la mano y revertir la situación, nada más”.

Lamentó el jugador de los Zorros que la afición siempre vea lo malo que se hace, pero eso no los debilita en lo más mínimo.

“Siempre se ve lo malo, pero no se ven los problemas que tuvimos, los problemas por los cuales pasamos. Por eso digo que nos agarramos de todo eso, sacamos lo que se debe en la cancha y somos un equipo fuerte, de mentalidad excelente y tenemos claro lo que queremos”.

EL DATO

No hace tanto

La última vez que el Atlas ganó en Monterrey fue en los Cuartos de Final del Apertura 2014. Los rojinegros, dirigidos por Tomás Boy, ganaron 1-0 el duelo de ida el 27 de noviembre. Tres días después los Zorros perdieron en el Jalisco 2-0.

LOS ESCENARIOS

Califica

• Si gana por dos o más goles de diferencia.

• Si gana por la mínima diferencia a partir del 3-2, por el criterio de gol de visitante.

Eliminado

• Si pierde.

• Si empata.

• Si gana 1-0, empata 2-2 el global pero queda fuera por el criterio del gol de visitante.

• Si gana 2-1, pues empata en el global y en goles de visitante, pero queda fuera por el criterio de la mejor posición en la tabla general.