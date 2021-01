Una lástima de equipo. Los Zorros del Atlas volvieron a perder, ahora a manos de los Tigres de la UANL con marcador de 2-0 en el Estadio Jalisco con goles de Carlos González al 16’ y Julián Quiñones al minuto 90, para sumar ya ocho partidos sin victoria y su tercera derrota al hilo en el Guard1anes 2021, aun y cuando existe la necesidad de conseguir puntos a como dé lugar.

Una derrota más a la colección, un descalabro que confirma que los rojinegros del Atlas son un equipo destinado a pagar la multa de 120 millones de pesos.

No hay idea, no hay buen futbol, no hay un estilo definido, no hay un equipo que se entregue en la cancha o que muestre calidad en el terreno de juego.

Durante todo el partido, los pupilos de Diego Cocca intentaron tener el balón, ir al frente, ser agresivos ante el marco de Nahuel Guzmán, sin embargo, les faltó creatividad, tranquilidad, calidad y contundencia, caso contrario a lo mostrado por los Tigres, que con pocas llegadas, tuvieron tiempo para anotar los goles del triunfo.

De nada sirvió la sacudida en la alineación que mandó el técnico argentino con relación al partido anterior, y es que fueron tres cambios los ordenados por Cocca que poco pudieron hacer. Incluso hubo cambio de formación, mostrando respeto al rival, con solamente un delantero: Milton Caraglio.

En el complemento llegaron los cambios, pero fueron inservibles. La entrada de Javier Correa vino a confirmar que no es un jugador para estar en el Atlas, al grado de que al minuto 88 tuvo para empatar el partido, pero su disparo se fue por un costado, cuando tenía todo para anotar.

Con este resultado, Atlas sigue más que sumergido en la tabla de cocientes, al llegar a un porcentaje de 0.8966, y se ve cada vez más lejano salir de ese hoyo en el que está metido.

�� #ElResumen



Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre Atlas y Tigres en el encuentro de la #Jornada3 #Guard1anes2021 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/LpTyloPlqE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 24, 2021

Diego Cocca no se baja del timón

VIO MEJORÍA. El estratega argentino destacó puntos positivos de su equipo, pese a la derrota. IMAGO7

Las tres derrotas al hilo en el arranque del Guard1anes 2021, así como sus números de 15 partidos al frente del Atlas, con tres ganados, tres empatados y nueve perdidos, no pesan para que Diego Martín Cocca deje el cargo de director técnico y tras la caída de anoche ante Tigres, asegura tener la confianza de la directiva de que la situación cambiará pronto.

“La responsabilidad es de todos nosotros. Las reglas del juego son claras en el futbol, si el resultado no se da, el primero que se va es el técnico. Con la directiva estamos convencidos de que tenemos que seguir juntos. Hoy (ayer) el equipo mostró actitud y hambre, y vamos a poder revertirlo”, dijo el estratega.

Resaltó que ante los felinos su equipo fue mejor, generó más opciones de gol, tuvo más tiempo la pelota y que el primer tanto de Tigres fue un accidente, aunque las derrotas siguen y el último lugar en el cociente parece un obstáculo insalvable.

JL