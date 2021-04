Atlas, sin presión para encarar el Clásico Tapatío

A pesar de que los rojinegros viven su mejor torneo en los últimos cuatro años en cuanto a puntos sumados se refiere, Atlas todavía tiene cuentas pendientes por entregar en el Guard1anes 2021, pues además de seguir luchando por evitar el último lugar de la porcentual y por un lugar en la Liguilla, el próximo sábado disputará uno de sus partidos más importantes como lo es el Clásico Tapatío.

A falta de sólo dos jornadas para que concluya la fase regular del torneo, los Zorros llegarán al Clásico Tapatío con la obligación de sumar unidades para alejarse del Atlético de San Luis en la tabla de cocientes. Al respecto, el canterano de los rojinegros, Edgar Zaldívar, señaló que hay cero presión al interior del equipo y están motivados para enfrentar a Chivas.

''Felices, más apoyados y cobijados por el apoyo de nuestra gente, hace poco que los dejaron entrar (al estadio) y es una gran satisfacción verlos ahí, los queremos muy cerca. Presionados no venimos, eso no tiene nada que ver, si ellos (Chivas) tienen presión no es nuestro problema, nosotros venimos motivados y enfocados en lo lindo del partido y lo lindo que sería alejarnos de la porcentual y estar cerca de la Liguilla''.

Desde que hizo su debut en Liga MX con los Zorros, Edgar Zaldívar ha jugado en dos Clásicos Tapatíos: sufrió la derrota de 3-0 contra Chivas en el Clausura 2019, pero fue parte de aquel equipo rojinegro que derrotó por última vez al Rebaño en el Clausura 2018.

Para el próximo sábado Atlas se jugará el orgullo y buscará romper una racha de cinco derrotas consecutivas contra el odiado rival. Los rojinegros necesitan la victoria para poder llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos en busca de la ''salvación'' y el pase a la Fase Final del torneo.

