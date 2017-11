Atlas, sin complejos ante Rayados

Los números en la tabla general dicen que el Monterrey es favorito sobre el Atlas, pero en el feudo rojinegro Milton Caraglio aseguró que en una Liguilla no hay rival débil, así que no los den por muertos antes de jugar los Cuartos de Final.

“Nos vemos igual estando en el octavo general, nos sentimos como si estuviéramos en el primero”, advirtió el hombre gol de la escuadra tapatía sin ningún tipo de resquemor. “Tenemos muchas ganas, confianza, sabemos lo que podemos llegar a dar como equipo y si hacemos las cosas bien, si somos intensos, haciendo lo correcto, estamos seguros que nos irá bien”, completó.

Para Caraglio, lo de menos es la superioridad que marca la tabla general de parte de Rayados. “Nada es fácil, será un encuentro difícil y estamos en igual de condiciones. Lo vamos a disfrutar”.

El delantero rojinegro puntualizó que aprendieron de todos los errores que cometieron durante el campeonato regular, así que el momento importante para trascender es ahora. “Este es un torneo aparte, la Liguilla es todo o nada, es un campeonato increíble. Nosotros en Tijuana cuando calificamos en primer lugar fuimos a León y nos comimos tres goles. Esto quiere decir que nosotros debemos estar concentrados durante los 90 minutos o más de los partidos”.

Ante un equipo poderoso a la ofensiva como Rayados, la única misión es simple, hacer un partido perfecto defensivamente y por eso va el Atlas, a sacar provecho del partido de ida y no recibir gol. “La Liguilla se maneja no cometiendo errores, en el torneo cometimos fallas que nos costaron puntos importantes, deberíamos por ahí tener más puntos pero ahora debemos ser inteligentes, no desaprovechar las opciones que se tengan arriba. Monterrey es un equipo muy inteligente, importante que hace mucho daño de la mitad de la cancha para arriba, pero les cuesta de la mitad para atrás y eso debemos aprovechar”.

#Nota Milton Caraglio destacó las características fundamentales para La Furia en su paso por la Liguilla.https://t.co/kz7Mjj1cPV pic.twitter.com/7NSFCtSUaH — Atlas FC (@atlasfc) 20 de noviembre de 2017

— ¿Cómo ganarle al líder del torneo?

— Es simple, redoblando esfuerzos en todos los aspectos con la misión de avanzar partido a partido. Suceda lo que sea en el cotejo de ida, nada estará definido.

Lo vivieron a tope

La desesperación al depender de terceros para alcanzar un objetivo es bastante difícil. Se sufre mucho, se piensan mil cosas, pero así le tocó vivirlo al Atlas y a Milton Caraglio.

“Si digo que no vi los partidos, mentiría. Los vi y el futbol es raro, tiene estas situaciones atípicas y se han dado cosas como que un equipo en la última fecha no tiene oportunidad y se terminaron metiendo. Es lo más lindo, las circunstancias atípicas”.

Alta demanda

Atlas está de nuevo en la Liguilla y la afición se hizo presente para tratar de conseguir boletos.

El duelo de ida ante Monterrey quedó pactado para este jueves a las 19:30 horas en el Estadio Jalisco. Los boletos para el cotejo se pusieron a la venta desde ayer, aunque fue restringida, sólo para los dueños del Pase Rojinegro.

La fila para entrar a la tienda oficial del equipo, donde se vendieron los boletos, lució bastante copiosa durante toda la mañana y parte de la tarde.

Para la afición en general las entradas estarán disponibles desde este martes y la dirigencia rojinegra espera se agoten en unas horas. El partido de vuelta se efectuará el próximo domingo, en la Sultana del Norte.

La directiva del Atlas está en la mejor disposición de facilitar entradas a la porra del Monterrey y están a la espera de la notificación oficial.

Los precios van desde 160 pesos la cabecera norte, 180 B Poniente, 230 B Oriente, 250 la A Sur, 370 y 430 la Preferente, hasta mil 400 la zona VIP.

MOMENTOS CLAVE DE CARAGLIO

Gran debut

Apenas en su primer partido como rojinegro, Milton Caraglio se hizo presente en el marcador. El argentino colaboró con un gol en el triunfo de visita sobre el León en el arranque del campeonato. Su gol, y el hecho de que Alustiza también anotó, hicieron abrigar grandes esperanzas en esa dupla.

Horas bajas

Ante el América, en casa, vivió su peor momento. Caraglio cobró una pena máxima con el juego empatado a cero, pero lo intentó a lo Panenka, a propósito de que el América así había ganado una semana antes. El argentino falló, el rival ganó de último minuto y Milton fue el gran villano.

Volvió el grito de gol

Luego de varias jornadas sin anotar y donde además a los rojinegros les fue mal, Caraglio volvió a sacudir las redes ante el Veracruz. Un doblete suyo fue fundamental para vencer a loe escualos en una de las victorias más importantes de la temporada, pues el triunfo devolvió a los Zorros a pelear por la Liguilla.

Vacunó al campeón

Su momento estelar llegó en el Clásico Tapatío. Diez días antes Chivas había eliminado a los Zorros de la Copa MX. En la revancha, Milton Caraglio marcó un doblete que fue suficiente para que los rojinegros vencieran al Rebaño y se metieran con todo a pelear por la clasificación a la Liguilla del campeonato.