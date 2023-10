Atlas busca romper su mala racha ante Pachuca

Los rojinegros del Atlas se aprestan para enfrentar este miércoles 1 de noviembre a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Jalisco en punto de las 19:00 horas, en duelo clave correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2023, y es que los Zorros están inmersos en una profunda crisis de resultados, luego de hilvanar cinco partidos sin conocer la victoria, con cuatro derrotas y un empate en esa amarga cuenta, además de que lo harán con técnico interino, luego de que Benjamín Mora fuera despedido.

La situación en el sector defensivo ha sido particularmente problemática para los Rojinegros, ya que la falta de coordinación y la escasa capacidad de reacción desde la banca han llevado a la pérdida de puntos valiosos. El equipo también ha experimentado dificultades para encontrar el gol, lo que ha afectado su desempeño general. En su último enfrentamiento, Atlas sufrió una derrota ante Xolos de Tijuana el pasado domingo.

En este partido, Atlas se medirá contra los Tuzos del Pachuca, un rival que atraviesa circunstancias similares. Ambos equipos tienen 16 puntos en la tabla, pero Atlas tiene una mejor diferencia de goles. Esto sugiere un enfrentamiento parejo, con dos equipos desesperados por sumar puntos.

En la actualidad, tanto Atlas como Pachuca se encuentran fuera de la zona de Play In, lo que hace que ganar sea imperativo a falta de tres jornadas y nueve puntos en disputa. Sin embargo, Atlas enfrenta desafíos adicionales debido a las ausencias en su plantilla. Aldo Rocha cumplirá su tercer y último partido de castigo, Brian Lozano continúa en proceso de recuperación y estará fuera durante todo el torneo. Además, Juan Manuel Zapata no estará disponible después de acumular su quinta tarjeta amarilla del torneo.

El cuadro rojinegro podría optar por realizar cambios en su alineación titular, en particular enviando a la banca a Augusto Solari y Carlos Robles, quienes no han rendido al nivel esperado. El equipo está decidido a romper su mala racha y recuperar la confianza en este enfrentamiento ante Pachuca, ya que busca una posición en la tabla que le permita avanzar a la fase de Play In y mejorar su actuación en el torneo.

ALINEACIONES PROBABLES ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

4. Javier Abella

2. Martín Nervo

5. Anderson Santamaría

14. Luis Reyes

32. Rivaldo Lozano

MEDIOCAMPISTAS

18. Jeremy Márquez

6. Édgar Zaldívar

189. Abraham Bass

DELANTEROS

30. Eduardo Aguirre

23. Jordy Caicedo

D.T. Por designar

PACHUCA

PORTERO

25. Carlos Moreno

DEFENSAS

2. Sergio Barreto

14. José Castillo

22. Gustavo Cabral

MEDIOCAMPISTAS

18. Mariano Hinestroza

33. Pedro Pedraza

80. Miguel Terans

5. Oussama Idrissi

DELANTEROS

7. Lucas Di Yorio

10. Érick Sánchez

199. Miguel Rodríguez

D.T. Guillermo Almada

FS