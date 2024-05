Cruz Azul vs América: alineaciones para la final de ida del Clausura 2024

Esta noche a las 20:00 horas se jugará el primer partido de la final del torneo Clausura 2024 entre las Águilas del América y el Cruz Azul en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

André Jardine y Martín Anselmi deberán descifrarse uno al otro para poner la balanza a su favor en un partido que se espera cerrado por tratarse de las mejores defensas de la temporada regular y por contar con delanteros de alta peligrosidad a los que no se les puede dejar jugar cómodos, como Uriel Antuna, campeón de goleo, y por el lado de las Águilas, Henry Martín y Andrés Quiñones, que con seis tantos se quedaron a sólo dos del primer lugar.

Es en la defensa donde el América tendrá sus bajas sensibles, pues ayer circuló la noticia de que Kevin Álvarez no está considerado para el partido, incluso que se perderá también la vuelta y no entre en planes para seguir en el club en el siguiente torneo. El lateral derecho no se ha recuperado de la pubalgia que lo aqueja desde meses atrás.

Por otro lado, aunque se ha confirmado que Sebastián Cáceres estará en la banca es poco probable que juegue.

Así, se espera que la defensa del América para este partido esté formada por Igor Lichnovsy, Israel Reyes, Chicote Calderón y Ramón Juárez.

En la media cancha Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas.

Diego Valdés, Julián Quiñones y Henry Martín se encargarán del ataque.

La portería estará defendida por Luis Ángel Malagón, recientemente convocado a la Selección Mexicana.

En cuanto a Cruz Azul, se prevé que repita el once que le dio el pase a la final, con Kevin Mier en la portería; Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Carlos Salcedo y Rodrigo Huescas en la defensa.

En la media cancha Nacho Rivero, Charly Rodríguez, Lorenzo Faravelli y Carlos Rotondi.

En la delantera Ángel Sepúlveda y Uriel Antuna, ambos mexicanos, algo que no es común en un equipo goleador.