El ciclo de Benjamín Mora con los Zorros del Atlas ha terminado de tajo.

La racha de cinco partidos sin ganar, la falta de comunión entre afición, plantel y directiva, así como la nula reacción en los juegos, fueron los puntos medulares para que la directiva rojinegra determinara finalizar el contrato del “Malayo” al frente de los Zorros.

Mora llegó al banquillo del Atlas en octubre de 2022, procedente del Johor Darul Ta’zim de Malasia, donde fue multicampeón con cuatro Ligas, cuatro Supercopas y una Copa, pero esos blasones de poco o nada sirvieron para poder triunfar en la Liga MX, sobre todo porque llegó a tratar de emular los logros de Diego Cocca, lo cual se antojaba como una tarea titánica de completar.

Apenas terminó el duelo del domingo ante Tijuana, el cual Atlas perdió por 2-0, Mora señaló que su continuidad estaba en manos de la directiva. Y así fue.

“Definitivamente no soy el indicado para decir si soy el ideal o no de seguir peleando. Yo me siento bien en el equipo, queremos pelear por la misma causa, y mientras la directiva y los jugadores piensen que yo puedo ayudarles a salir del bache juntos, lo voy a seguir intentando con pasión, certeza y credibilidad en los jugadores. Todavía hay mucha vida; vamos a luchar con todo lo que tengamos por conseguirlo”, dijo.

Mora dirigió 40 partidos, ganando 13, con 14 derrotas y 13 empates, para un total de 52 puntos obtenidos de 120 posibles, lo que se traduce en una productividad de 43.33% de los puntos disputados. En el plano internacional, libró una goleada de 4-1 a manos del Olimpia de Honduras en Liga de Campeones de Concacaf, pero semanas después fue eliminado por el Union de Filadelfia en el estadio Jalisco.

En su primera y única liguilla, fue eliminado por el Guadalajara en cuartos de final del Clausura 2023 y en el presente torneo hila cinco partidos sin conocer la victoria, incluida la goleada en el Clásico Tapatío por 4-1.

En el actual semestre Atlas ha tenido un rendimiento irregular, con cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas, ubicándose en el lugar 13 de la tabla general con 16 puntos, además de que no pudo encontrar una formación y una alineación ideal.

Los rojinegros enfrentarán mañana a los Tuzos del Pachuca en el arranque de la jornada 15 y lo harán sin una cabeza firme aún, aunque ha trascendido que Omar Flores pueda tomar el puesto con la etiqueta de entrenador interino.

Las cifras

40 partidos dirigidos por Benjamín Mora al frente del Atlas.

13 triunfos tuvieron los Zorros con Mora en el banquillo.

43.33 por ciento de productividad tuvo Mora con los Zorros, al conseguir 52 puntos de 120 posibles.

LO NEGATIVO

Los pecados de Benjamín Mora con los Zorros

No ganó ningún Clásico de los tres que dirigió, incluida la eliminación a manos de Chivas en cuartos de final del Clausura 2023 y después la goleada 4-1 en contra del pasado 7 de octubre.

Fue eliminado en la Liga de Campeones de la Concacaf en casa.

Perdió en la Leagues Cup en penales a manos del New England Revolution.

Se empecinó en mantener a jugadores de bajo nivel como titulares.

El buen ambiente en el vestidor se extinguió, pues se habla de jugadores que tienen una mala relación entre sí.

¿Y LA DIRECTIVA?

Colección de decisiones cuestionables

Desarmaron el eje de ataque del equipo bicampeón, luego de vender a Julio Furch (Santos de Brasil), Julián Quiñones (América) y Ozziel Herrera (Tigres).

Contrataron a Augusto Solari, Mateo García y Rivaldo Lozano, quienes han mostrado bajo nivel de juego en los pocos minutos que han recibido.

En el armado del plantel para Benjamín Mora de cara al Apertura 2023 se priorizó a apuestas en lugar de jugadores consolidados.