Cruz Azul vs América: pronóstico de la inteligencia artificial para la final de ida

A la quinta final entre ambos, el América y el Cruz Azul llegan parejos. Fueron el primer y el segundo lugar de la temporada regular, ambos con 10 victorias. Las Águilas tuvieron 4 empates por 2 de La Máquina y eso les dio los dos puntos de ventaja que les permite cerrar en el estadio Azteca.

El América también fue la mejor defensa, al recibir sólo 12 goles, pero la diferencia con Cruz Azul es sólo de 2 tantos. En el apartado de goles a favor la ventaja de los azulcrema fue de siete goles (30 por 23 de los celestes), pero en la liguilla son han podido anotar en tres ocasiones, por seis de los Cementeros.

La localía en la ida le da ventaja al Cruz Azul, y quizá por eso las casas de apuestas ponen su victoria como el resultado más probable, seguido del empate. Ambos equipos tienen momios de +170 para su victoria, y el empate +235.

Por su parte, el análisis de datos de la inteligencia artificial da el empate como el resultado más probable, en un rango de 41.63 %, así como 33.3% de probabilidades de ganar al Cruz Azul y 25.07 % al América.

El mismo André Jardine, entrenador del América ha sido prudente y declaró que en esta serie no hay un equipo favorito: "Vengo de un país que tiene muchos clásicos. Ahí aprendí que en estos juegos no hay favoritos, porque de pronto el equipo que no parece favorito tiene un gran momento. Al ser una final con Cruz Azul no permite decir que uno es favorito sobre el otro... Lo de marcar un favorito es más para la prensa".

Su rival, Martín Anselmi, se ha enfocado en los positivo y mencionó que le agrada iniciar la serie final en casa, pues, a su parecer "el juego de ida es el que condiciona la eliminatoria".

Sobre las Águilas pesa la cábala de que nunca se ha coronado cuando han dejado a Chivas en el camino, como ocurrió en el presente torneo; sobre Cruz Azul, las fallas de último minuto que le costaron las finales de la temporada 1988-89, el torneo Clausura 2013 y el Apertura 2018, todas contra el América.