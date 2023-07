El director técnico de los rojinegros del Atlas, Benjamín Mora externó este domingo, tras derrotar al Toronto FC por la Leagues Cup, que su equipo no se siente favorito por el hecho de haber ganados sus dos partidos, no haber recibido gol y haber accedido a la siguiente ronda de este certamen que encara a equipos de la Liga MX y de la MLS.

“No miro muchas estadísticas, en realidad lo que a mí me ocupa es jugar mejor, estar concentrados, estar enfocados en el día a día. No me considero favorito ni creo que Atlas es favorito, somos solamente aspirantes a seguir avanzando y así nos vamos a quedar, nos vamos a quedar con la humildad bien puesta sobre los pies y con la colaboración del trabajo, solamente eso, no somos absolutamente mejor que ninguno ni peor que ninguno otro, peleamos y luchamos para poder avanzar día con día”, explicó el timonel mexicano.

Sobre su siguiente rival en la Leagues Cup en la ronda de los 16vos de Final, Benji explicó que el New England Revolution será un conjunto difícil de vencer, ya que milita en los primeros lugares de la MLS, además de que el encuentro será en su cara y ante su gente este jueves en Boston.

“Ahorita me enteré hace poco que era el rival. Hay que analizar muy bien a New England, hay que entender cómo podemos hacerle frente al desafío. Es un gran equipo, evidentemente juega bien al futbol y está en un buen momento y en una buena posición. Así que conforme vas avanzando de fase te vas tocando con mejores equipos y con equipos más amados que también lograron su pase. Así que estamos nosotros concentrados y enfocados en mejorar nuestro juego para poder hacerle frente al reto”, dijo Mora.

