Luego de algunos meses en recuperación, Luis "Hueso" Reyes está ansioso por reaparecer con los Zorros del Atlas.

Aunque es consciente de que su reintegración a los partidos debe ser paulatina, el lateral de los Zorros ya se puso a disposición de Beñat San José y su cuerpo técnico para estar disponible en cuanto sea requerido.

"Fue muy complicado, un desgarre de 15 centímetros del recto femoral y fue difícil, se me hizo tres veces líquido, logramos conseguir el remedio de la lesión y estamos listos y a las órdenes de Beñat. Estoy dispuesto a jugar donde se me requiera, me ha pasado con Cocca (Diego) que me puso en otras posiciones. Me he adaptado a las condiciones del equipo".

"El alta médica ya la tengo, ya si estoy o no es decisión del cuerpo técnico. Fueron tres meses en los que estuve fuera y soy consciente de que esto es poco a poco para ir retomando ritmo, retomando nivel, porque la intensidad en los entrenamientos es muy alta, pero la verdad me he sentido bien, esta semana la inicié al 100, completo y me siento listo y preparado para poner mi granito de arena", comentó el defensa.

El último partido de Reyes con los Zorros fue durante la Jornada 16 del Apertura 2023, mismo en donde los rojinegros fueron goleados por los Pumas con un contundente 3-0 dentro de la cancha de Ciudad Universitaria.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Al Atlas se le acabó la puntería

OF