Atlas: Julio Furch admite que le gana por momentos la desesperación

Se lesionó antes de arrancar el Clausura 2021 en un amistoso ante Leones Negros y desde entonces, el panorama se complicó para el Atlas, porque todo lo que se había ensayado en la pretemporada a la ofensiva, de poco sirvió, pero hay buenas noticias en los Zorros, ya que Julio Furch avanza muy bien en su recuperación, tras la cirugía en el tobillo izquierdo.

Cortesía / Atlas FC

Furch está en la tercera etapa de rehabilitación, comenzó a realizar trabajos de descarga parcial de peso, ya tiene cierto apoyo parcial con el pie operado, entre otros ejercicios que ejecuta, bajo la supervisión de los especialistas.

Una vez que esta etapa sea superada, entonces Furch ya podrá caminar sin muletas, trabajará los arcos de movimiento faltantes, así como la fuerza porque ésta, es la que se pierde de manera considerable.

Para los trabajos en cancha todavía falta un poco de tiempo, pero su evolución va excelente, aunque reconoce el delantero que no es fácil superar todo esto, ya que la desesperación le gana por muchos momentos.

“Es difícil estar afuera, ver un partido desde afuera es complicado, pero apoyando al equipo, que por ahí necesitan del apoyo de todos, pero el proceso va bien, conforme a lo que me dijo el doctor, y voy con ganas, siempre todos los días de salir de esta situación, de estar con mis compañeros y contando los días para volver”.

Sabe el goleador que es muy importante no acelerar el proceso, que respetar los tiempos es muy importante, ya que una recaída sería muy grave porque atrasaría todo lo que tiene planeado en todos los aspectos.

“Lo importante es regresar bien y no recaer en la lesión que puede pasar por no hacer una buena recuperación, hay que respetar los procesos, el tema del ligamento está cumpliendo varios días de cicatrización, hay que esperar que pueda estar bien para no sufrir alguna lesión extra”.

AJ