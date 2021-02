Solamente una anotación es la que registran los rojinegros del Atlas tras las primeras cinco jornadas del Torneo Guard1anes 2021, y únicamente han marcado dos goles en sus últimos ocho partidos de Liga MX, situación por la cual el equipo simple y sencillamente no ha podido ganar desde septiembre del año pasado.

Sin embargo, esta crisis no es de hoy. Desde el Clausura 2018 a la fecha, Atlas ha sido la peor ofensiva de la Liga MX con 90 anotaciones en sus últimos 101 partidos oficiales. Ante esta falta de gol, el entrenador de los Zorros, Diego Cocca, señaló que no es sencillo revertir la mentalidad de los jugadores, y dijo que trabajan en generar confianza para mejorar ofensivamente y ser un equipo competitivo.

''Hay como una obsesión, como un contexto de que el gol no cae o se hace muy difícil, o que no estamos pudiendo. Entonces poder romper esa traba mental no pasa de la noche a la mañana. No queremos una racha, queremos que realmente se rompa esa traba, que empiecen a caer los goles y que el equipo sea sólido, que presione, que tenga intensidad, que tenga buen juego y también gol. Entonces ahí sí vamos a ser un equipo completo. Cuando tengamos gol vamos a ser un equipo más competitivo''.

De cara al partido de la Jornada 6 frente a Pachuca, Cocca comentó que el desafío de Atlas es mejorar la actuación que tuvieron en su partido anterior contra Santos, y esperan enfrentarse a la mejor versión de los Tuzos.

''El desafío es contra nosotros mismos, el querer ser mejores que el partido anterior y estamos puestos en eso. Seguramente Pachuca pondrá lo mejor que tenga adentro de la cancha y nos hará un partido muy duro y difícil, así es que nosotros tenemos que estar preparados para jugar contra el mejor Pachuca, tenemos que estar convencidos de tener al mejor Atlas dentro de la cancha''.

Atlas buscará su primera victoria del Guard1anes 2021 el próximo lunes 15 de febrero cuando se mida a Pachuca en la cancha del estadio Hidalgo, inmueble donde los Zorros no ganan desde el Clausura 2014 al registrar cuatro derrotas y dos empates en sus últimas seis visitas.

OF