El volante del Atlas, Jairo Torres vive sus últimos minutos como jugador rojinegro y es que una vez que termine la temporada regular este sábado cuando Atlas se mida a los Tigres, se despedirá de sus compañeros y emigrará a la MLS para enrolarse con el Chicago Fire, situación que lo tiene con nostalgia.

"Un poco nostálgico, porque aquí estoy desde los nueve años, es el club que me abrió las puertas, les pude regresar algo con un campeonato, y sí, un poco nostálgico porque son mis últimos días y mis últimos minutos como rojinegro, pero también motivado porque llego a un equipo muy bueno", mencionó Jairo en conferencia de prensa.

Una de las razones por las cuales decidió culminar su contrato que lo vinculaba con los Zorros hasta el 2024, fue el proyecto ofrecido por el equipo de la Ciudad de los Vientos, así como la proyección que pueda tener jugando en una ciudad de primer mundo.

"Son mis últimos días en Guadalajara, yo creo que me voy por el interés que tuvieron en mí y por el proyecto futbolístico, me pareció muy bueno y también para levantar la mano, sales al extranjero y te voltean a ver y por el club que estuvo muy interesado en mí y eso me dio mucha confianza", apuntó.

OF