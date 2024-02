Son ya 313 minutos en los que Atlas no ha podido anotar un gol en lo que va del torneo, la última vez que festejaron fue el tanto que hizo Mateo García al minuto 47 del duelo ante Santos Laguna en la Jornada 5 en 4 de febrero pasado. A partir de entonces, la pólvora está mojada para los delanteros rojinegros, aunado a que el hombre gol, Eduardo Aguirre se lesionó, precisamente en ese partido.

Por lo tanto, Atlas atraviesa una dura crisis goleadora, pero para el director técnico Beñat San José, los tres partidos al hilo sin anotar en este Clausura 2024 es lo de menos, ya que su equipo genera, se acerca a la portería rival, pero falta tranquilidad y buena suerte.

“Está claro que nos ha faltado meterla, lo que me preocuparía sería que no generáramos, ahora estamos en una sequía y coincide que no está Eduardo Aguirre, cuando el goleador en forma no está, es difícil suplirlo y más si no tenemos un delantero en ese nivel, la baja de Eduardo ha sido muy dura y no hemos tenido fortuna de cara al gol, lo más preocupante sería no generar ocasiones claras de gol, hemos tenido ocasiones claras frente al arquero y no se ha logrado, tenemos que afinar la puntería, pero nunca dejar de generar ocasiones y buscar el arco rival cuando Eduardo vuelva, que esté en el mismo nivel que tenía desde antes de la lesión”, comentó el técnico español, en una clara justificación de porqué sus rojinegros no anotan.

Y es que para el técnico, la estrategia está funcionando, con jugadores como Raymundo Fulgencio y Jhon Murillo por los costados, con Eduardo Aguirre (hoy lesionado) o Jordy Caicedo por el centro, Augusto Solari y Mateo García llegando de atrás, sin embargo, los números dicen otra cosa.

“Creo que el equipo siempre ha mostrado una gran cara, goles son amores, si el equipo no generase goles ahí me preocuparía mucho, el equipo está compitiendo, jueguen unos o jueguen otros, sean jóvenes o experimentados, lo malo es que el resultado de hoy fue muy cruel, así es el futbol y lo más cruel fue que no metimos gol, pero me interesa que el equipo genera ocasiones, nos falta finalizar y la historia se revertirá a favor nuestro”, señaló.

De Caicedo, ni sus luces

No es que se haya perdido o que no lo encuentren, sino que el delantero Jordy Caicedo no ha sido el refuerzo que Atlas esperaba. El torneo pasado se destapó con algunos goles, tanto en Liga, como en la Leagues Cup, pero no fueron suficientes como para olvidar la calidad que había mostrado Julián Quiñones en su etapa como rojinegro.

Hoy, el ecuatoriano solo es un espejismo de lo que se espera de él, con siete partidos jugados, tres como titular y ningún gol en el Clausura 2024. Incluso perdió la confianza para ser inicialista, primero Eduardo Aguirre lo mandó a la banca y ahora fue el mismo canterano, Brayan Trejo, a pesar de lo criticado que es por parte de la Fiel.

Goleadores del Atlas en el CL2024

Eduardo Aguirre / 4 goles

Édgar Zaldívar / 1 gol

Augusto Solari / 1 gol

Mateo García / 1 gol

Aldo Rocha / 1 gol

Rivaldo Lozano / 1 gol

TOTAL / 9 goles

Goles del Atlas en el CL2024

1 a Necaxa Jornada 1

2 a FC Juárez Jornada 3

3 a Pachuca Jornada 4

3 a Santos Laguna Jornada 5

