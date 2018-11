Atlas Femenil debuta en Liguilla

Con todo que ganar y nada que perder, así enfrentará Atlas el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2018 de la Liga MX Femenil mañana viernes, cuando en punto de las 11:00 horas se mida al actual campeón y uno de los mejores equipos del certamen, las Tigresas de la UANL, en cotejo a celebrarse en la cancha Alfredo “Pistache” Torres del Atlas Colomos.

Este partido significa el debut de las rojinegras en una Fase Final, toda vez que en los dos anteriores torneos femeniles en México, se habían quedado en la orilla y veían la Liguilla desde la televisión, pero ahora serán protagonistas, al ser uno de los equipos que mejor cerró la temporada regular, con seis partidos seguidos sin conocer la derrota y que perdió sólo tres juegos de los 16 disputados en el torneo.

“Sabemos que tenemos poco que perder y mucho qué ganar, la presión es para ellas, son las campeonas, las líderes del torneo, de meter 51 goles y nosotros en lugar de presión, sentimos ganas y ganas de demostrar que estamos para grandes cosas”, dijo la portera del Atlas, Ana Gabriela Paz.

“Es una motivación poder enfrentarme a mis ex compañeras".

Para la cancerbera del equipo femenil rojinegro, medirse a las Tigresas trae una serie de sentimientos encontrados, pero también la motivación necesaria de enfrentarse al campeón, toda vez que apenas el torneo pasado levantó el trofeo vestida de felina.

“Es una motivación poder enfrentarme a mis ex compañeras, tienen récords de goles, de puntos, pero en lo personal me siento muy bien, feliz y motivada de poder vencer a un Tigres y más cuando no somos favoritas, la realidad es que no lo somos, no nos interesa eso, nosotras haremos lo nuestro, haremos lo que hicimos en lo partidos anteriores y se nos tiene que dar”, comentó.

EL DATO

Pocos goles recibidos

Ana Gaby Paz es la cuarta mejor portera del torneo, ya que las rojinegras fueron el cuarto equipo que menos goles recibió con 13, sólo por debajo de escuadras como Pumas, América y Puebla; mientras que su rival Tigres, vio perforada su arco en 19 ocasiones.

