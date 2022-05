El delantero del Atlas, Julio César Furch se convirtió en pieza clave para que el equipo rojinegro se coronara en este Clausura 2022 y se proclamara campeón y Campeón de Campeones del futbol mexicano, sin embargo el argentino aceptó que es trabajo de todo el plantel, no solamente de una sola individualidad.

“Es algo que no se puede describir, es algo que no caemos, el día de mañana caeremos en cuenta de lo que hemos conseguido, es un trabajo de todos, a mí que me tocó hacer los goles, mantuvimos el marco en cero en muchos partidos, fue un gran trabajo de todo el equipo. Estamos felices, lo dedico a mi familia que está en la tribuna y a la gente de Guadalajara que está apoyando”, dijo Julio Furch para a cadena de televisión que transmitió el encuentro.

El delantero aceptó que la diferencia la hicieron en el Estadio Jalisco, con los partidos de Ida, tanto en Semifinal, como en la Final, en donde obtuvieron grandes ventajas para completarlas en patio ajeno.

“Creo que la diferencia fue en cancha nuestra, hicimos un gran partido allá y acá, el gol sirvió para darle tranquilidad al equipo, con nuestra gente y acá se hizo un gran trabajo y para poder conseguir el título”, dijo Julio César Furch.

