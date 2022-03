Han pasado casi 3 meses desde que el Atlas se coronó campeón del Apertura 2021 y con ello rompió una sequía de 70 años sin levantar el máximo título del futbol mexicano. Tan trascendente fue el campeonato para los Rojinegros, que aún sigue siendo tema de conversación en las mesas de análisis y en esta ocasión fue el mismo Arturo Brizio el que ahondó en el tema.

El presidente de la Comisión de Árbitros, a través de una entrevista con la cadena deportiva ESPN, aseguró que toda la polémica que se generó en torno al título del Atlas, en donde se ha insinuado que el arbitraje fue el gran artífice del campeonato, resulta desleal y es solo un intento por empañar lo conseguido por los Rojinegros.

“Querer empañar un título de un equipo hablando de que el arbitraje llevó a ese equipo al título me parece no sólo irresponsable sino francamente desleal porque, insisto, el descalificar permanentemente al juez va en contra del negocio y del espectáculo.

En concreto, Arturo Brizio se dirigió al periodismo deportivo y condenó que quieran hacerle creer a la gente que el arbitraje influyó para que los Zorros rompieran su larga sequía sin títulos.

“Señalar errores es parte de la chamba del periodista y lo vamos a entender, pero ya el hecho de hacer o querer hacer creer que un equipo es Campeón por el arbitraje, simplemente no me cabe en la cabeza y no estoy de acuerdo”, sentenció.

Las críticas para el arbitraje en torno al campeonato del Atlas, provienen de quienes señalan que los Rojinegros fueron favorecidos por los silbantes durante toda la Liguilla. En Cuartos ante Rayados, en Semifinales ante Pumas y en la Final ante el León. El próximo 12 de marzo se cumplirán tres meses desde que los Zorros se alzaron con la copa tras derrotar a los Esmeraldas en una noche histórica en el Estadio Jalisco.

JL