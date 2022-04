Los rojinegros del Atlas finalizarán la Jornada 13 dentro de la zona de Liguilla directa, ya que tienen 22 puntos y están situados en el cuarto lugar general, sin embargo le restan cuatro encuentros para que finalice la temporada regular y los Zorros tienen en sus manos el hecho de pasar directos a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

La próxima jornada, la 14, los rojinegros recibirán este jueves en el Estadio Jalisco al Mazatlán FC, equipo que luce penúltimo de la clasificación general; luego en la fecha 15, visitarán a Rayados de Monterrey, conjunto que podría luchar con los propios Zorros por ese lugar en la Liguilla de manera directa, ya que a los Rayados les resta un partido pendiente ante Guadalajara y hoy por hoy tienen 19 puntos.

En la Jornada 16, Atlas visitará a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio Díez, otro equipo que busca un puesto alto en la temporada y que bien podría estar luchando con los propios Zorros por ese lugar en la Fiesta Grande de manera directa, sin pasar por la reclasificación.

Finalmente, Atlas recibirá en el Coloso de la Calzada Independencia a uno de los dos mejores equipos del campeonato, los Tigres de la UANL, en el cierre de la temporada regular, en lo que será un duelo de poder a poder y en donde los rojinegros sellarían su pase directo a la Liguilla o bien se confirmaría su estancia en la Repesca.

Le restan cuatro partidos al Atlas, sin embargo tres de esos cuatro son ante equipos que buscan un puesto en la Zona de Liguilla directa, por lo que Diego Cocca y sus muchachos tienen mucho qué trabajar, esto para que logren su segunda Fiesta Grande consecutiva, directo y sin escalas.

RESTO DE TEMPORADA REGULAR PARA ATLAS

Jornada 14 Atlas vs Mazatlán FC Estadio Jalisco

Jornada 15 Monterrey vs Atlas Estadio BBVA

Jornada 16 Toluca vs Atlas Estadio Nemesio Díez

Jornada 17 Atlas vs Tigres Estadio Jalisco

JL