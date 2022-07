Tras obtener la primera victoria del torneo, el director técnico del Atlas reconoció que se va contento y sobre todo conforme tras ganarle a Cruz Azul 3-2 en el Estadio Jalisco, y es que después de tres jornadas, finalmente ganó y a un rival de jerarquía.

“Muy conforme, muy contento, era un partido con un rival de buenos jugadores y de jerarquía que venía por los tres puntos, pero sabíamos que era un equipo con contragolpe y que busca el error y debíamos saber en qué momento atacar. Esto era parte de seguir creciendo, el equipo lo hizo bien, me gustó mucho cómo pudieron encontrar los espacios para atacar al rival, no se desesperaron, me encantó el segundo gol fue un golazo de Jeremy, el pase de Edison, eso me tiene muy contento”, dijo Diego Cocca en conferencia de prensa.

Cocca reconoció la labor de Julián Quiñones, pero también señaló que para la próxima semana ya podría contar por lo menos unos minutos con su otro delantero, Julio César Furch, no así con Diego Barbosa, lateral derecho que sufrió una lesión muscular.

