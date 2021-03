Atlas: Caraglio se quita un gran peso de encima

Con el gol marcado ante Cruz Azul, el delantero Milton Caraglio se quitó la malaria de más de un año sin lograrlo, ya que su último tanto fue en noviembre de 2019 con un doblete a San Luis, por lo que pasaron 22 partidos para que volviera a anotar en un partido oficial de la Primera División en México.

Fue de penal, ya con el partido perdido, sin embargo, el delantero argentino no se sacudía el infortunio de no hacerlo y el director técnico del Atlas, Diego Cocca espera que con este gol se destape en la parte final del Guard1anes 2021, pero sobre todo que siga creciendo en lo individual, y que ayude también en lo colectivo.

“Yo hablo a nivel colectivo, no podemos caer en errores individuales, siempre los hay en el futbol y es muy fácil caer en eso y a mí no me sirve. Milton es un jugador que hace un año que no jugaba, sabíamos que le iba a costar, está haciendo un esfuerzo muy grande para el equipo, se lleva marca, aguanta, rebota, se le niega el gol, hoy hizo uno aunque sea de penal, pero queremos que siga creciendo, queremos que crezca en lo colectivo el equipo”, dijo el argentino.

Por otro lado, los rojinegros del Atlas recibieron tres días de descanso por parte del cuerpo técnico, esto debido a que la próxima semana no habrá partido del Guard1anes 2021, ante la presencia de la Fecha FIFA.

Será hasta el próximo miércoles cuando los Zorros regresen a La Madriguera.

JL