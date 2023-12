Este martes, el nuevo director técnico del Atlas, Beñat San José, arribó al Aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara para unirse a la pretemporada del equipo. El entrenador español expresó su orgullo por incorporarse al Atlas y al fútbol mexicano, destacando su satisfacción por haber sido elegido.

“Como técnico estoy muy feliz, muy orgulloso estar en un grande como Atlas, con títulos nacionales, mucha historia de más de cien años, un enorme club y con muchas ganas, sé que es una afición muy buena, muy fanática, yo también soy un técnico con mucha pasión y pues solo decirles que vamos a pelear y a intentar hacer un buen futbol, para intentar devolverles la felicidad”, dijo el ibérico.

El técnico también compartió su entusiasmo por regresar a México, elogiando la calidad de la Liga MX y el trato excepcional que ha recibido en el país. Cabe mencionar que su experiencia previa con Mazatlán no fue tan exitosa, pero ahora llega con renovada motivación para contribuir al éxito del Atlas en la próxima temporada.

“Más allá de que Atlas es un gran club, y que tengo pleno orgullo de dirigir al Atlas, es volver a México, es un gran país, yo siempre he dicho, he estado en muchos países y en muchos continentes y la amabilidad que hay en México la he encontrado en muy pocos lugares y ese es un motivo para venir, pero también está lo futbolístico, el futbol mexicano es una gran Liga, espectacular y es un gran reto”, comentó a su llegada a la Perla Tapatía.

San José será presentado oficialmente este miércoles en la Academia AGA, en donde también será presentado al plantel y de inmediato se pondrá a trabajar en armar un buen equipo para el Clausura 2024.

SV