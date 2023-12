Está por iniciar la serie que definirá a los dos finalistas del Apertura 2023, dos de los cuatro semifinalistas buscan romper una importante sequía de títulos, uno añora su primer campeonato y otro quiere conseguir hacer historia y entrar al grupo selecto de bicampeones en torneos cortos de la Liga MX.

Los Tigres son los actuales monarcas de la competencia. Hace poco más de seis meses, vencieron a las Chivas en su propia casa para alzar la copa y sumaron su octavo título de liga. Por lo que, en el presente torneo, siguen en el camino de ser el cuarto equipo en salir campeón de manera consecutiva, esta hazaña sólo la han conseguido los equipos de Pumas, León y Atlas.

El América tiene acostumbrados a sus aficionados a aspirar por la corona cada campaña, sin embargo, su sueño de acumular el décimo cuarto título se ha visto frustrado desde el Apertura 2018 que fue la última ocasión en la que levantaron el trofeo de la mano de Miguel Herrera y tras vencer al Cruz Azul.

Las Águilas, un año después, arribaron nuevamente a la final, pero terminaron cayendo ante el Monterrey tras jugarse la vida en tanda de penaltis. Desde esa vez, los Azulcremas no han llegado al partido que define al campeón.

Por su parte, los Pumas cuentan con 12 años de sequía. Fue en el Clausura 2011 que el cuadro Universitario superó al Morelia que, en ese entonces, era dirigido por Tomás Boy y alcanzó su séptimo trofeo; en los Aperturas 2015 y 2020 también jugaron la final, pero las perdieron frente a Tigres y León, respectivamente.

Por último, el Atlético de San Luis es el único entre los cuatro que no conoce la satisfacción de ser campeón de liga. Desde que el conjunto rojiblanco consiguió su ascenso, no ha disputado ninguna final. No obstante, bajo el antiguo nombre de Club de Futbol San Luis, protagonizó una de las series más aburridas por el campeonato en el Apertura 2006 frente al Pachuca, la cual ganaron los Tuzos.

