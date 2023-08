Finalmente llegó. Los rojinegros del Atlas han anunciado este viernes a su más reciente incorporación, se trata de Augusto Solari, argentino proveniente del Celta de Vigo de España. El nuevo elemento de los Zorros se muestra emocionado por unirse a los rojinegros, luego de las salidas de jugadores como Ozziel Herrera, Julián Quiñones y Julio Furch, por mencionar a los más mediáticos.

“Muy contento, muy entusiasmado, feliz de poder arribar a esta institución y la verdad que muy contento con mi llegada. Mi tío abuelo, Eduardo, fue técnico de Atlas, tenía recuerdos con unas espinilleras y luego, como todo en la familia, se va pasando de los más grandes a los más chicos, así que tenía unas espinilleras de Atlas y las recuerdo con mucho cariño y obviamente que las voy a usar, las usé durante mi infancia”, dijo Solari en declaraciones a la cuenta oficial del club.

El talentoso futbolista, conocido por su habilidad en la posición de extremo derecho, llega dispuesto a brindar su máximo esfuerzo para apoyar al equipo en todas las oportunidades posibles.

“Soy básicamente un trabajador, me gusta el trabajo de hormiga, como quien dice, me gusta estar desde el lugar que me toque acompañando y ayudando a mis compañeros, trato de transmitirlo cuando me toca jugar, cuando no, trato de siempre mantener ese comportamiento porque creo que es importante para todos los grupos y luego, por supuesto que más respecto a mi posición, soy un polifuncional por banda derecha, puedo ocupar varias posiciones y bueno, trato también de poder aclimatarme a lo que me pide el entrenador, así que bueno, muy entusiasmado de poder empezar a trabajar próximamente con el equipo”, explicó el sudamericano.

La expectativa en torno a Augusto Solari es alta, y la afición espera que su llegada impulse al Atlas hacia nuevos éxitos en el campeonato local e internacional. Sin duda, su presencia en la escuadra rojinegra promete emocionantes encuentros y momentos memorables en cada partido.

“Bueno, mucho, mucho fue una gran experiencia para mí en lo personal, era un desafío deportivo muy lindo que logré cumplir y bueno, hoy estoy con este nuevo desafío que también es muy importante, tenía muchas ganas de poder estar aquí, de competir en un club como el Atlas y obviamente en la Liga MX”, concluyó.

