El hecho de haber fallado el penal decisivo ante La Máquina en el partido de la Supercopa de la Liga MX no hace villano a Julián Quiñones, al contrario, sus compañeros en Atlas y la afición se han manifestado a favor del colombiano, sobre todo por la cantidad de logros que le ha dado a la institución en poco tiempo.

"A Julián no se le puede reprochar nada por todo lo que le ha dado a este equipo y la verdad es que no tengo nada que reprocharle, no hay más que apoyo porque ahora se viene un semestre importante por afrontar porque viene el inicio del torneo y a mediados del torneo viene otro título por pelear", indicó Emanuel Aguilera.

Por cierto que Diego Barbosa llegó a la Perla Tapatía con protección en el tobillo izquierdo y está a la espera de realizarse más estudios para conocer la gravedad de la lesión y saber si se perderá el arranque del Apertura 2022.

OF