El defensor de los rojinegros del Atlas, Anderson Santamaría vivirá un partido especial este jueves, cuando el bicampeón se meta al Estadio Hidalgo para enfrentar al Pachuca, y es que el peruano cumplirá 100 partidos oficiales como futbolista de los Zorros.

“Será un partido muy especial, porque la verdad me siento parte de la historia del Atlas, me he encariñado con la ciudad, con el equipo, con la afición que siempre nos ha apoyado en los malos resultados y en los buenos, entonces el cariño es muy inmenso, la verdad me siento parte muy importante de lo que es Atlas y cumplir 100 partidos será especial y espero que sean muchísimos más, que todavía tengo mucho por dar por esta camiseta”, platicó Santamaría.

El futbolista sudamericano llegó al Atlas para el Torneo Clausura 2019. En el conjunto rojinegro ha vivido de todo, desde luchas por no descender, por no pagar una multa, lesiones, suspensiones y un bicampeonato, por lo que su nombre está escrito con letras de oro en el libro de historia de los rojinegros.

Con el conjunto de la Academia, Santamaría ha disputado 99 partidos entre Liga, Liguilla y Copa MX, en donde ha marcado cuatro goles, recibido 33 tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas, por lo que ha llevado a cabo una carrera ejemplar vistiendo la playera del actual bicampeón y ante los Tuzos del Pachuca, el zaguero, en caso de que Diego Cocca así lo decida, cumplirá su meta de llegar al centenar de juegos.

JL