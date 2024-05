VIDEO | Ricardo Peláez y Jorge Pietrasanta protagonizan caliente pelea en vivo

En la emisión en vivo de Futbol Picante que tuvo lugar el día de ayer, 21 de mayo, Ricardo Peláez y Jorge Pietrasanta, comentaristas de ESPN, se vieron envueltos en una acalorada discusión.

El enfrentamiento tuvo su origen cuando Pietrasanta preguntó a Peláez si, aunado a su trabajo en televisión, tenía un papel como asesor de Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol.

Le pusimos para ver qué pedo con el nuevo estadio, y salimos viendo que casi se agarran a putazos al Pietrasanta, ��������. pic.twitter.com/PhVl2U54sR— Crackzul (@Crackzul) May 22, 2024

Previo a una entrevista programada, Peláez encaró al cronista deportivo:

"Pietrasanta me preguntó si yo estaba fungiendo como asesor de la Federación Mexicana de Futbol o del comisionado. Y te contesto muy breve... ¿Estás dando a entender que yo puedo fungir como un asesor y trabajar en la televisión al mismo tiempo? Se me hace poco profesional, poco ético. ¿Piensas que yo puedo ser un asesor de la Federación en este momento y trabajar en ESPN?", expresó con molestia.

Pietrasanta rápidamente buscó aclarar que su pregunta era únicamente para saber si existía alguna relación personal entre ambos y si tenía conocimiento respecto al proyecto.

A lo que, en lugar de tranquilizar al comentarista, replicó: “Ya te contesto yo que no, directamente. Se ve que no me conoces bien, eso es lo único que quiero decir... La gente se puede confundir, no te expreses así de mí".

Los tonos se empezaron a elevar tras el reclamo de Peláez, por lo que Pietrasanta le dijo que no se molestara por la pregunta, y al no conseguir calmar la situación, terminó por enojarse también.

"No te empieces a acelerar porque luego tratas a la gente con 'estúpido' y no sé qué y te aceleras y caes muy bajo. Tú a mí tampoco me conoces, entonces no me vengas a decir cosas que de mí ni sabes. Ríete, ríete lo que quieras, reírte es hacer menos a la gente, yo no me río de ti, te pregunté", reclamó.

Para evitar mayores conflictos, en una conversación que ya estaba subida de tono, se optó por mandar la transmisión a un corte comercial, buscando que ambos dieran resolución fuera de cámaras.

