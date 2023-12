Astros de Jalisco: el cansancio no es pretexto

Dentro de los Astros de Jalisco el cansancio no será un pretexto de cara a que disputen la Final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

A pesar de que se tardaron en resolver su pase a la Final luego de que requirieran de seis juegos para dejar en el camino a los Libertadores de Querétaro, en el equipo tapatío no se sienten en desventaja respecto a su próximo rival: Fuerza Regia.

Por lo menos así lo ha expresado el coach Sergio Valdeolmillos, quien asegura que su equipo llegará con la energía suficiente para disputar esta nueva Final.

“El año pasado fue un hándicap las lesiones que tuvimos, el desgaste en este caso no lo creo porque realmente el único que jugaba más minutos es Jordan Loveridge, y aún así no llega a jugar tanto más que una media de 27 minutos. Él es el de mayor continuidad pero con esto no da para que eso sea un factor. Creo que el factor de la motivación está por encima, los jugadores están muy confiados en que tienen la posibilidad y nos ayudamos los unos a los otros, que es lo importante”, comentó.

Esta será la tercera ocasión consecutiva en que los Astros disputen la Final de la LNBP, instancia que ya perdió en dos ocasiones al caer contra Fuerza en el 2021 y contra las Abejas de León en el 2022.

Ahora será este jueves a las 20:00 horas, tiempo del centro del país, cuando los Astros reciban a la quinteta regiomontana para dar inicio a esta nueva disputa por el campeonato de la liga más prestigiosa del deporte ráfaga en nuestro país.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV