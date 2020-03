Antonio Mohamed ya piensa en el retiro

Ricardo Antonio Mohamed, entrenador de los Rayados de Monterrey, admitió que ve cerca su retiro de los banquillos, quizá en dos años más.

"Creo que llevo 17 o 18 dirigiendo y la verdad que me cansa un poco. Toda la vida dependiendo de un resultado. Voy a dirigir un par de años más y después me dedicaré a descansar y a disfrutar de la vida. Ya tengo 50 años de edad", mencionó el "Turco" en entrevista a Radio La Red de Buenos Aires, Argentina.

Esto se da, según Mohamed, por la bipolaridad que hay en el futbol actual, ya que hace apenas unos meses era el mejor por haber hecho campeón al Monterrey, y ahora que es último en la tabla de competencia. "Nosotros salimos campeones a finales de diciembre y el 7 de enero perdimos un partido y ya no servíamos para nada".

Mohamed tiene dos años más de contrato con los regios, justo el tiempo que da para retirarse, pero si se presenta la oportunidad de dirigir a un grande en Argentina, quizá lo piense mejor y más si es Boca Juniors.

"Quiero tomar un club que tenga la necesidad de pelear un campeonato, después el equipo que sea es bienvenido. No tengo una elección por cada uno. Si no me toca, no será para mí. No estoy obsesionado con eso", señaló el timonel argentino.

AJ