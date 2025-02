Antonio Briseño revela detalles de su confrontación con Gago

Tras la polémica salida del entrenador argentino, Fernando Gago, de Chivas, donde fue fuertemente criticado debido a que la afición lo considero un “traidor”, por abandonar a la institución e irse a dirigir a Boca Juniors de su país natal, lo que en palabras del mismo estratega, consideró como un “sueño”.

Sin embargo, después de que ya hayan pasado varios meses de ese suceso, aún queda fresco en la memoria de un futbolista que ya se encuentra vistiendo los colores de otro club, Antonio Briseño reveló que en alguna ocasión, intentó darle un consejo futbolístico al entrenador argentino; palabras que a Gago parecieron disgustarle.

"Tengo una experiencia con Fer. Con Gago. En la inocencia de estar hablando de futbol, le comenté: 'Oye pues, yo haría esto'. No sé qué. Y al día siguiente, después de un trabajo, me dice: '¿Ves? No es tan fácil decir y después hacer'. A partir de ahí, me quedé callado. Ya está, ¿sabes? Vas viendo eso", platicó Briseño para una entrevista.

El "Pollo", quien en el presente juega con los "Diablos Rojos" de Toluca, reveló que a Gago no le gustaba recibir retroalimentación; por lo que decidió respetar su jerarquía y mantenerse callado para futuras ocasiones. "Traté de platicar unas cosas así y después, me sacó otras cosas. Dije: 'Ah, bueno. A lo mejor estuvo mal de mi parte'. Lo que uno hace como jugador es confirmar, recordar lo que dice el entrenador. Hay jerarquías, uno sabe dónde está parado", finalizó.

La ruptura entre Fernando Gago y Chivas fue en octubre del 2024 cuando Chivas oficializó la salida de Fernando Gago, después de que él decidiera irse a Boca Juniors. En ese entonces, la directiva rojiblanca no le agradeció, ni le deseó suerte al estratega argentino para el futuro.

En el presente, quien dirige el "timón" del "Rebaño Sagrado" es Óscar García. Un refuerzo que llegó para este Clausura 2025, en medio de la búsqueda de resultados para cambiar el panorama del Guadalajara.

