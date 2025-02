Alexis Vega culpa a Amaury Vergara por no haber jugado a Europa

Alexis Vega no tuvo inconvenientes en señalar que su sueño europeo se vio frustrado por una decisión que tomó Amaury Vergara, dueño de las Chivas.

El ahora delantero del Toluca recordó que en Barcelona estuvieron interesados en ficharlo, y que pese a una lesión en la rodilla que vivió, se quedó a nada de probarse en el Viejo Continente.

"Yo ya tenía un arreglo con el Español de Barcelona. Yo jugué el viernes contra San Luis y yo el miércoles siguiente tenía que estar en Barcelona haciendo exámenes médicos. Y quizá por algo también pasan las cosas, yo sabía que no estaba bien de mi rodilla, mi mujer me dijo también 'por algo pasaron las cosas, si hubieras llegado a Barcelona y te hubieran hecho estudios y te hubieran dicho ¿sabes qué? No'. Todavía cuando me lesiono me marcaron al día siguiente que me querían llevar a Barcelona, que allá me iban a operar, que iban a pagar la cláusula de rescisión con Chivas", comentó el atacante capitalino en entrevista con TV Azteca.

Amaury Vergara no lo dejó ir a Europa

Al ser cuestionado sobre por qué no aceptó ser tratado de la lesión en Barcelona, Alexis apuntó que la última decisión sobre su futuro la tomó Amaury Vergara.

"La última palabra la tenía el dueño, entonces por ahí yo estaba todavía con la posibilidad de que me iban a llevar a Barcelona, me iban a operar allá y al final el dueño no quiso. Ya estaba todo planeado para yo llegar a Barcelona", destacó.

"En Chivas no estaba disfrutando"

Alexis Vega confesó que su última etapa con las Chivas ya no la estaba disfrutando, y que su regreso a Toluca le dio calma para retomar su buen nivel.

"El tema en Chivas en los últimos seis meses ya no jugaba tanto, entraba de cambio cinco, quince minutos. No estaba disfrutando lo que yo hacía normalmente en la cancha y cuando llego a Toluca otra vez, como que sentí ese alivio ¿sabes?", agregó.

Alexis Vega contó cómo lo echó Fernando Hierro del equipo

Alexis Vega recordó cómo el entonces director deportivo de las Chivas, Fernando Hierro, lo echó del club.

"Yo creo que después del Mundial (Qatar 2022), un año, no tuve mi mejor momento. Y después pasa el tema de la supuesta indisciplina aquí en Toluca, en el cual muchas cosas que dijeron no fueron ciertas. De hecho, yo hablé con Fernando Hierro, le dije que yo me quería quedar en el club y ahí yo tuve un no. 'Queremos que salgas, queremos que venga otro jugador a cambio tuyo o poder dejar algo de dinero para que el club pueda traer a más jugadores'", apuntó.