Juan Manuel Márquez hace menos al próximo rival de El boxeador Saúl "Canelo" Álvarez

El boxeador "Canelo" Saúl Álvarez ha sido foco de varias críticas tras confirmar hace unos días su pelea con el cubano William Scull.

Entre los personajes que se han sumado a las declaraciones negativas hacia el boxeador tapatío está Juan Manuel Márquez, quien ya había criticado a "Canelo" en el pasado, mencionando que elige enfrentarse a rivales fáciles de vencer para cuidar su marca y legado.

En una entrevista con el podcast ESNEWS, 'Dinamita' Márquez dijo:

"No sé qué va a pasar, pero William Scull no es nadie en el boxeo. Sí, es campeón de la FIB, pero... ¿conoces a William Scull? Yo no conozco a William Scull", expresó Márquez.

Ante la polémica declaración, el próximo contrincante de "Canelo", William Scull, respondió:

"Una total falta de respeto. El día que me pidió una entrevista se la di y ahí me dijo que era peligroso y después, por atrás, está diciendo que no. Un boxeador que viene de abajo no es para que diga eso. Pero bueno, no puedo poner mensajes en su cabeza. Tendrá su criterio, su forma de pensar y de ver las cosas. Que Dios lo bendiga" , dijo el cubano.

El cubano agregó que le sorprendió haber escuchado una crítica tan dura del excampeón mexicano de boxeo, ya que anteriormente Márquez lo había considerado "un rival peligroso", por lo que mostró su molestia con este cambio de opinión.

¿Cuándo peleará Canelo Álvarez contra William Scull?

La próxima pelea del tapatío con el cubano está programada para el 3 de mayo de 2025 en Riad, Arabia Saudita.

