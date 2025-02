Xavi Hernández fue visto en Monterrey, esto es lo que se sabe

Este jueves, el exentrenador y jugador del Barcelona, Xavi Hernández, fue visto en la ciudad de Monterrey Nuevo León, lo que comenzó a surgir muchas dudas si el español vendría a sustituir al Martín Demichelis en el banquillo de los Rayados.

Actualmente la “pandilla”, no vive su mejor momento, a pesar de la llegada de Sergio Ramos, el equipo no ha logrado los resultados esperados en el inicio del torneo, y aunque el defensa español aún no ha debutado, la actualidad del conjunto azul y blanco se encuentra sumergida en una pequeña crisis; los dirigidos por Demichelis marchan lugar 13 de la general con seis puntos en seis partidos disputados, dando un total de dos derrotas, tres empates y solo una victoria .

Sin embargo la realidad es que el campeón del Mundo en 2010, aterrizó en la ciudad el norte del país gracias al grupo FEMSA, (propietarios del Club Monterrey) , y donde a pesar de las sospechas y el gusto de la afición de que el exmediocampista tome las riendas del club regiomontano, la actualidad es otra, ya que la visita de Xavi se debería a motivos totalmente ajenos al equipo.

Y aunque aún no hay ningún comunicado oficial por parte de FEMSA del motivo de la visita del español, las suspicacias continuarán mientras exista esa buena relación entre la empresa regia y la exestrella del Barcelona, a pesar de eso, el puesto de entrenador seguirá ocupado por el argentino al menos por unas semanas más, y si el equipo continúa con malos resultados, el nombre de Xavi Hernández quien no dirige a ningún equipo, comenzará a sonar fuerte entre la afición rayada.

ML